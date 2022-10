Diretta/ Fiorentina Verona, streaming video tv: Viola per la vetta (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA: AQUILANI LANCIATO!

Fiorentina Verona, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso il Campo Gino Bozzi – Due strade di Firenze, sarà una sfida valida per la 6° giornata del campionato Primavera 1. In campo due squadre con due obiettivi totalmente diversi: i Viola per la vetta, i gialloblu per una salvezza tranquilla.

Ottimo avvio di stagione per la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani: i gigliati hanno raccolto 11 punti nelle prime 5 giornate, frutto di tre vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno i viola hanno raccolto un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Il Verona, invece, è a quota 4 punti in 5 giornate, frutto di quattro pari e una sconfitta. I gialloblu nell’ultima giornata hanno raccolto un 1-1 contro la Juventus.

FIORENTINA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Verona Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorentina Verona Primavera al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il consueto 4-3-3: Martinelli, Kayode, Lucchesi, Biagetti, Favasuli, Falconi, Amatucci, Nardi, Capasso, Toci, Di Stefano. Stesso modulo di gioco per la compagine gialloblu: Boseggia, Signorini, Kakari, J-Renson, Bernardi, Gomez, Calabrese, Camara, Bragantini, Cazzadori, Florio.











