DIRETTA FIORENZUOLA MANTOVA: VIRGILIANI PER USCIRE DALLA CRISI

Fiorenzuola Mantova, che è in diretta dal Velodromo Attilio Pavesi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 31 ottobre: siamo nella 12^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, e questa partita è decisamente importante per la corsa alla salvezza. La neopromossa emiliana arriva dalla sconfitta contro la Virtus Verona; in termini generali non sta facendo malissimo e infatti se la stagione regolare finisse oggi sarebbe salva, ma chiaramente le distanze sono minime e c’è bisogno di alzare l’asticella iniziando a marciare, pur se non si fanno certamente drammi per come sta andando.

Video/ Mantova Sudtirol (0-1) gol e highlights: decide Odogwu nel finale (Serie C)

Diversa la situazione del Mantova che, perdendo in casa contro il Sudtirol, è rimasto penultimo in classifica nel girone A: i virgiliani sulla carta punterebbero ai playoff, ma non mai riusciti a trovare ritmo e se dovessero perdere anche oggi si troverebbero ancor più in difficoltà. Sarà dunque molto interessante scoprire come andranno le cose nell’imminente diretta di Fiorenzuola Mantova; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Virtus Verona Fiorenzuola (risultato finale 2-1): accorcia Oneto!

DIRETTA FIORENZUOLA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Mantova non sarà una di quelle che per la 12^ giornata di campionato vengono trasmesse dalla televisione satellitare, che ne ha tre per ciascuna giornata. Ad ogni modo, l’appuntamento è sulla piattaforma Eleven Sports che anche quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie C, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video, scegliendo di abbonarvi al servizio oppure acquistando di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA MANTOVA

Luca Tabbiani è squalificato per Fiorenzuola Mantova: ha comunque preparato la partita con un 4-3-3 nel quale il tridente offensivo dovrebbe nuovamente essere composto da Bruschi e e Blue Mamona come esterni con Oneto a fare da prima punta. A centrocampo prova a prendersi la maglia Stronati, ma in vantaggio ci sono ancora Currarino e Palmieri che supporterebbero l’azione da regista di Zaccariello; a protezione del portiere Battaiola avremo i due centrali Ferri e Cavalli, poi Fabricio Olivera e Christian Dimarco (fratello di Federico) agiranno sulle corsie come terzini.

Diretta/ Fiorenzuola Pergolettese (risultato finale 3-1): doppietta di Oneto!

Il Mantova perde Milillo, fermato dal Giudice Sportivo: spazio allora a Pilati per affiancare Checchi al centro della difesa, con Tosi in porta e due terzini che saranno Mirko Esposito e Panizzi. Maurizio Lauro prevede poi un centrocampo con Claudio Zappa a fare da filtro davanti alla difesa; Zibert può sostituire Piovanello e giocare con Gerbaudo sulla linea di trequarti, dove Guccione e Pedrini (o Bertini) saranno gli esterni; De Cenco resta favorito per il ruolo di centravanti, ma potrebbe avere un turno di riposo con Paudice titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Fiorenzuola Mantova, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 2,90 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,90 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA