Diretta/ Fiorenzuola Montevarchi streaming video tv: Fiore per la vetta (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fiorenzuola Montevarchi, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di continuità, a partire dai padroni di casa, rivelazione di questo avvio di campionato.

Il Fiorenzuola ha raccolto 15 punti nelle prime sette giornate di campionato, frutto di cinque vittorie e due sconfitte. I rossoneri arrivano a questo appuntamento da quattro successi di fila, l’ultimo per 1-2 sul campo dell’Olbia. Il Montevarchi, invece, è a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Gli ospiti arrivano da due vittorie consecutive, l’ultima per 2-1 sulla Carrarese.

FIORENZUOLA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA MONTEVARCHI

Fiorenzuola Montevarchi prenderà il via tra pochissimi minuti ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il classico 4-3-3: Battaiola Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Oneto, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. Anche la formazione ospite opta per il 4-3-3: Giusti, Lischi, Chiti, Gennari, Martinelli, Amatucci, Nador, Saporiti, Kernezo, Giordani, Italen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorenzuola Montevarchi vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Fiorenzuola è quotata 1,72, il pareggio è dato a 3,40, mentre il successo del Montevarchi paga 4,65 volte la posta. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Under 2,5 è a 1,72, mentre l’Over 2,5 è a 2,00. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

