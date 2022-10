Diretta/ Olbia Fiorenzuola video streaming tv: punti pesanti in palio (Serie C)

DIRETTA OLBIA FIORENZUOLA: IN EQUILBRIO

Olbia Fiorenzuola, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la settima giornata del girone A di Serie C. Entrambe reduci da una serie di risultati positivi, le due formazioni sono a caccia di punti importanti per trovare continuità.

Diretta/ Fermana Olbia (risultato finale 0-0): Nardi salva il pareggio!

L’Olbia è a quota 6 punti dopo le prime sei giornate, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. La formazione di Occhiuzzi arriva a questo appuntamento da due pareggi di fila, l’ultimo ottenuto sul campo della Fermana. Il Fiorenzuola, invece, è a quota 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. I rossoneri sono reduci da tre successi di fila, l’ultimo il netto 5-0 ai danni della Reggiana.

Diretta/ Fiorenzuola Reggiana (risultato finale 5-0): pokerissimo rossonero!

OLBIA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Olbia Fiorenzuola, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Olbia Fiorenzuola esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Olbia Siena (risultato finale 0-0): Contini grazia Lanni!

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA FIORENZUOLA

E’ tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Olbia Fiorenzuola, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine sarda, in campo con il 3-4-1-2: Gelmi, Bellodi, Emerson, Travaglini, Gabrieli, La Rosa, Occhioni, Boganini, Biancu, Babbi, Ragatzu. Andiamo adesso a conoscere il probabile undici della formazione rossonera, schierata con il 4-3-3: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Fiorini, Oneto, Sartore, Mastroianni, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Olbia Fiorenzuola sono piuttosto equilibrate, leggermente squilibrate dalla parte dei padroni di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Olbia è a 2,45, il pareggio è quotato 2,90, mentre la vittoria del Fiorenzuola è a 2,95. Si profila una gara molto tattica e povera di reti secondo i bookmakers: l’Under 2,5 è a 1,45, mentre l’Over 2,5 è a 2,55. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,68.

© RIPRODUZIONE RISERVATA