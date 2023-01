Diretta Reggiana Fiorenzuola/ Streaming video tv: capolista per la fuga! (Serie C)

DIRETTA REGGIANA FIORENZUOLA: PARTITA SCONTATA?

Reggiana Fiorenzuola, partita diretta dall’arbitro Maria Marotta, si gioca alle ore 21:00 di martedì 31 gennaio: siamo al Mapei Stadium per la 25^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. La capolista Reggiana continua a volare, e cerca il definitivo allungo verso la promozione diretta: tre giorni fa si è sbarazzata del San Donato, in trasferta con un netto 3-0, e ha confermato i 7 punti di vantaggio sul Cesena, allungando anche a +9 sull’Entella. Per ora una marcia trionfale da parte di Aimo Diana, che sa bene comunque come i conti si facciano alla fine e dunque vuole evitare sorprese.

Video/ San Donato Reggiana (0-3) gol e highlights: tris della capolista (Serie C)

Il Fiorenzuola nel corso del girone di andata aveva dato prova di poter tenere il passo delle prime; poi inevitabilmente la squadra rossonera è calata e ora deve stare attenta a difendere la sua posizione nei playoff (sarebbe comunque un ottimo risultato) come dimostrato dal ko interno contro l’Imolese, un esito certamente deludente e che rischia di risultare determinante nelle prossime settimane. Tra poco si gioca la diretta di Reggiana Fiorenzuola: andiamo subito a leggere le potenziali scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

Video/ Fiorenzuola Imolese (1-2) gol e highlights: crisi interrotta (Serie C)

DIRETTA REGGIANA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Reggiana Fiorenzuola e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video Reggiana Fiorenzuola, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ San Donato Reggiana (risultato finale 0-3): la capolista se ne va!

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FIORENZUOLA

Diana può cambiare la coppia offensiva nella diretta Reggiana Fiorenzuola: fuori Capone e Jacopo Pellegrini, dentro Lanini e Montalto. Anche a centrocampo si potrebbe vedere un ampio turnover con Vallocchia e Sciaudone pronti a prendere il posto di Nardi e Muroni con la conferma di Cigarini, a destra ballottaggio Fiamozzi-Guglielmotti con Kabashi che a sinistra può essere rimpiazzato da Rosafio. Per quanto riguarda la difesa invece Luciani, Hristov e Laezza vanno per la conferma, in porta giocherà invece Venturi.

Il 4-3-3 di Luca Tabbiani dovrebbe vedere in campo una difesa con Quaini e Cavalli centrali davanti a Battaiola, Coghetto come terzino destro e Oddi schierato sull’altro versante; in mezzo al campo ci sono Di Gesù e Piccinini pronti a rimpiazzare Fiorini (giocherebbe uno dei due, ovviamente) con la possibile conferma di Currarino e Stronati, mentre nel tridente offensivo Scardina sarà la prima punta con Egahrevba e Giani che insidiano Sartore e Morello, che hanno giocato sabato contro l’Imolese e questa volta potrebbero partire dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Reggiana Fiorenzuola, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,70 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA