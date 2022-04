Diretta/ Fiorenzuola Sudtirol streaming video tv: ospiti per la B (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA SUDTIROL: A UN PASSO DALLA SERIE B!

Fiorenzuola Sudtirol, in diretta domenica 10 aprile aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale-Velodromo Attilio Pavesi, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Punti pesantissimi quelli in palio alla struttura piacentina: i padroni di casa vogliono blindare il posizionamento in zona playoff, mentre gli ospiti cercano punti per certificare la promozione in Serie B.

Entriamo nel dettaglio della diretta Fiorenzuola Sudtirol, andando a scoprire l’andamento delle due formazioni in campo. Il Fiorenzuola è situato al decimo posto con 43 punti, +1 sulla Pro Patria: nell’ultimo turno la compagine lombarda si è imposta per 1-0 sulla Juventus Under 23 grazie alla rete di Stronati. Il Sudtirol, invece, è in vetta alla classifica, a +2 sul Padova. I biancorossi hanno raccolto 83 punti, frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Periodo negativo per la formazione di Javorcic, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la FeralpiSalò e dal pareggio interno per 1-1 contro il Lecco.

DIRETTA FIORENZUOLA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Sudtirol non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA SUDTIROL

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Sudtirol, che prenderà il via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, pronti a scendere in campo con il consueto 4-3-3. In porta Battaiola, linea a quattro formata da Potop, Cavalli, Ferri e Guglieri. In cabina di regia spazio a Piccinini, affiancato da Nelli e Stronati. In attacco ci sarà il solito Mastroianni, ai suoi lati Blue e Sartore. Passiamo adesso agli ospiti, mister Javorcic pronto a riproporre il 4-3-1-2, ormai marchio di fabbrica. Poluzzi in porta, pacchetto arretrato composto da Malomo, Zaro, Vinetot e Davi. Il giovane H’Maidat regista, con Tait e Broh mezzali. Voltan sulla trequarti, alle spalle di Galuppini e Fischnaller.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver scoperto le probabili formazioni, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Fiorenzuola Sudtirol. Secondo i principali bookmakers, gli ospiti partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Fiorenzuola è data a 4,65, il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria del Sudtirol è data a 1,75. Sarà una partita molto tattica, dato il valore dei punti in palio, e questo si riflette sulle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,55, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,30. Quote abbastanza simili per No Gol e Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.











