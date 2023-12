DIRETTA FIRENZE SCANDICCI/ Streaming video Rai: i precedenti (volley, oggi 26 dicembre 2023)

DIRETTA FIRENZE SCANDICCI: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Firenze Scandicci, ricordiamo che l’ultimo precedente del derby toscano risale naturalmente alla partita d’andata, disputata domenica 8 ottobre scorso nella prima giornata dell’attuale campionato di Serie A1. Allora era padrona di casa la Savino Del Bene Scandicci, che si prese anche la vittoria contro le cugine del Bisonte Firenze con un perentorio risultato di 3-0 e parziali di 25-20, 25-19, 25-18, per una partita sostanzialmente senza storia.

Nello scorso campionato 2022-2023 invece il derby toscano era alla tredicesima e ultima giornata e curiosamente il match d’andata fu giocato proprio a Santo Stefano, con vittoria casalinga di Scandicci per 3-1 e parziali di 25-23, 25-15, 21-25, 25-21. Il ritorno invece era stato disputato sabato 8 aprile – che tra l’altro era il Sabato Santo, quindi sempre aria di festa – con Firenze padrona di casa ma vittoria comunque per Scandicci, in quel caso per 2-3 e parziali di 21-25, 14-25, 25-20, 26-24, 7-15 per la Savino Del Bene. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIRENZE SCANDICCI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Firenze Scandicci, in diretta naturalmente dal Palazzo Wanny del capoluogo toscano, si giocherà alle ore 18.00 di questa sera, martedì 26 dicembre 2023, giorno di Santo Stefano che per la pallavolo è anche il giorno dedicato alla quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che aprirà così il proprio girone di ritorno appena tre giorni dopo avere chiuso quello d’andata. La diretta di Firenze Scandicci, grazie al fascino insito in ogni derby, sarà sicuramente una delle portati principali, anche se uno sguardo alla classifica ci dice naturalmente che per Il Bisonte Firenze non sarà una sfida facile contro le cugine della Savino Del Bene Scandicci.

Non dobbiamo onestamente sorprenderci di una differenza netta in classifica, perché le prospettive stagionali sono assai differenti. Scandicci è ormai una big, gioca anche in Champions League e chissà se potrà mettere fine al dominio di Conegliano, ma certamente sarà tra le formazioni che ci proverà, mentre per Firenze è prioritario difendere la categoria e poi si vedrà. Tuttavia, nella partita secca tutto è possibile e allora Il Bisonte cercherà di farsi un regalo di Natale che sarebbe molto gradito e prestigioso anche se in leggero ritardo, mentre la Savino Del Bene cercherà di difendere le gerarchie: che cosa succederà stasera nella diretta di Firenze Scandicci?

La diretta tv di Firenze Scandicci sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Firenze Scandicci, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI FIRENZE SCANDICCI

DIRETTA FIRENZE SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Firenze Scandicci, per presentare al meglio ciò che potremmo attenderci da questo bel derby toscano ricordiamo che per le padrone di casa de Il Bisonte Firenze un momento particolarmente felice fu fra la terza e la quinta giornata con tre vittorie consecutive, per le fiorentine il trend è andato successivamente in calendo e Il Bisonte avrebbe dunque bisogno di risalire la china, anche se evidentemente non sarà affatto facile riuscirci contro le cugine di Scandicci, che hanno evidentemente ambizioni ben più prestigiose rispetto alla società del capoluogo – anche se poi entrambe giocano a Palazzo Wanny, quindi sarà derby in tutti i sensi.

Per la Savino Del Bene Scandicci c’è un rendimento decisamente buono in campionato, anche se probabilmente la soddisfazione più grande nella prima parte della stagione è il punteggio pieno dopo le prime quattro giornate del girone di Champions League, compresa la prestigiosa vittoria ottenuta contro le turche dell’Eczacibasi, vice-campionesse d’Europa in carica. Complimenti quindi a Scandicci, che ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione sui tre fronti delle competizioni, ma questo nulla toglie al fascino di un derby, anche se non così equilibrato sulla carta. Siamo quindi curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Firenze Scandicci…











