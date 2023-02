DIRETTA FIRENZE VALLEFOGLIA/ Video streaming Rai: solo vittorie toscane finora

DIRETTA FIRENZE VALLEFOGLIA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Firenze Vallefoglia sono appena tre: stiamo parlando di due società tutto sommato molto giovani, e la Megabox per di più è soltanto alla seconda stagione di sempre in Serie A1. Di conseguenza gli incroci fanno riferimento alla regular season del 2021-2022 e poi ovviamente alla partita di andata di questo campionato: il quadro è nettamente a favore di Firenze, che ha sempre battuto Vallefoglia. La squadra marchigiana è stata in grado di portare a casa solo tre set contro il Bisonte: tutti nello scorso campionato, al Palazzo Wanny nel match di andata era finita 3-2 con Firenze che aveva saputo reagire da 0-2, vincere il quarto set con il risultato di 26-24 e poi imporsi al tie break (15-11).

Diretta/ Trento Milano (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

Al ritorno nelle Marche il Bisonte aveva regalato un 3-1 sempre in rimonta, con splendido secondo set da 26-28 che aveva del tutto girato le carte in tavola in favore della squadra toscana; nella 7^ giornata di andata della Serie A1 in corso invece Firenze ha vinto in trasferta per 3-0 con i parziali di 20-25, 25-27, 11-25, dopo un terzo set in cui ha davvero creduto di pareggiare e ribaltare tutto Vallefoglia è letteralmente crollata. Vedremo allora come andrà a finire oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Perugia Piacenza (risultato finale 0-3): clamoroso trionfo emiliano!

DIRETTA FIRENZE VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Vallefoglia sarà fornita dalla televisione di stato: bisognerà visitare Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) con la consueta possibilità di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, in ogni caso per assistere in mobilità a questa partita valida per la Serie A1 di volley femminile non saranno richiesti costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIRENZE VALLEFOGLIA SU RAIPLAY

PARTITA INTRIGANTE!

Firenze Vallefoglia è in diretta dal Palazzo Wanny, alle ore 20:30 di sabato 25 febbraio: rappresenta l’anticipo nella 20^ giornata del campionato di volley Serie A1 2022-2023. La pallavolo femminile ci sta presentando un campionato esaltante anche per quanto riguarda la corsa ai playoff: Firenze, particolarmente ondivaga in questa stagione, ci crede ancora ma entra nel turno con il nono posto in classifica e 2 punti da recuperare a Bergamo, confortata dalla vittoria al tie break ottenuta a Cuneo che però avrebbe potuto essere più rotonda e con un punto in più.

Martina Scavelli/ "Io arbitro volley escluso per il peso, psicologicamente devastata"

Vallefoglia ha sostanzialmente chiuso i conti con la salvezza, perché si trova a +10 sul penultimo posto occupato da Pinerolo; il rischio è quello che le ultime giornate di regular season contino poco ma questo ovviamente sarebbe anche e soprattutto grazie a quanto fatto fino a qui, almeno virtualmente le marchigiane potrebbero sperare di prendersi i playoff che però non sono vicinissimi (8 punti). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Firenze Vallefoglia, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sui temi principali.

DIRETTA FIRENZE VALLEFOGLIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Firenze Vallefoglia possiamo anche dire che la Megabox è reduce dalla sconfitta interna subita da Monza, che naturalmente ha ben altri obiettivi e cui comunque le biancoverdi sono riuscite a strappare un set; Vallefoglia si è già salvata lo scorso anno e in questo campionato di Serie A1 si è sostanzialmente migliorata, il record parla di 7 vittorie e 12 sconfitte e la permanenza nella massima categoria non è mai stata in discussione, adesso in questo rush finale come detto Vallefoglia potrebbe provare ad avvicinare la zona playoff perché tentare costa davvero poco.

Firenze invece rischia di rimanere fuori dalla post season che aveva centrato lo scorso anno: troppe le pause nel rendimento di un Bisonte che ha 9 vittorie a fronte di 10 sconfitte, e nel corso del campionato ha sempre dovuto inseguire squadre come Casalmaggiore e Bergamo che rispetto alla passata stagione sono riuscite a fare un salto di qualità, lasciando indietro la squadra toscana. Il campo comunque ci fornirà tra poco le sue risposte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA