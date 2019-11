Diretta Foggia Acireale/ Streaming video tv, ottavi Coppa Italia Serie D

Foggia Acireale, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 novembre 2019, è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D 2019-2020. Ricordiamo innanzitutto che Foggia Acireale si disputa in gara secca (solo le semifinali prevederanno andata e ritorno), di conseguenza in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la partita proseguirà con i calci di rigore che decreteranno il vincitore – non sono infatti previsti i tempi supplementari. Nel turno precedente il Foggia aveva eliminato la Turris, mentre l’Acireale aveva avuto la meglio in un derby siciliano con il Messina. In campionato Foggia e Acireale sono invece inserite in due gironi diversi: il Foggia è secondo nel gruppo H ma deve risollevarsi dalla sconfitta contro il Sorrento, Acireale a sua volta secondo nel girone I e reduce da un pareggio con il Biancavilla, ma inseguire il Palermo si annuncia impresa assai difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Acireale non sarà disponibile e il match non sarà visibile nemmeno tramite la diretta streaming video su Elevensports, che copre infatti le partite del Foggia in campionato, ma non quelle della Coppa Italia di Serie D. Punto di riferimento saranno dunque i siti e i profili social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ACIREALE

Facile immaginare un ampio turnover nelle probabili formazioni di Foggia Acireale, impegno infrasettimanale di Coppa Italia per queste due squadre di Serie D. Vi indichiamo allora i giocatori scesi in campo nel turno precedente di questa manifestazione. Il Foggia aveva vinto per 3-1 contro la Turris il 16 ottobre scorso con questo 3-5-2: Fumagalli in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Salvi, Anelli (che però fu espulso) e Di Jenno; a centrocampo una folta linea a cinque con Gibilterra, Di Masi, Gentile, Kourfalidis e Gerbaudo da destra a sinistra, infine la coppia d’attacco formata da Iadaresta e Russo. Per l’Acireale contro il Messina il 23 ottobre ecco invece un modulo 3-4-2-1 che aveva visto titolari Rao in porta; davanti a lui una difesa a tre composta da Sicignano, Raucci e Orlando; nel quartetto di centrocampo Mbaba, Ba, Barcio e Fazio; ecco poi sulla trequarti Arena e De Felice in appoggio alla prima punta Diop.



