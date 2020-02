Diretta Foggia Audace Cerignola/ Streaming video tv: riscatto rossonero? (Serie D)

Foggia Audace Cerignola, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria, è una partita valida per la ventiduesima giornata del girone H del campionato di Serie D 2019-2020. Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2020. Foggia Audace Cerignola è uno stuzzicante derby pugliese che mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica molto simili. I padroni di casa infatti hanno 42 punti e occupano la terza posizione, anche se arrivano dalla sconfitta contro il Gravina che è costata al Foggia il sorpasso del Sorrento alla piazza d’onore dietro il Bitonto. L’Audace Cerignola in compenso domenica scorsa ha vinto un altro derby con il Brindisi e orata 40 punti, in scia proprio al Foggia che vuole tornare alla vittoria, come era riuscito ai rossoneri due settimane fa nell’ultima partita casalinga contro la Nocerina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Foggia Audace Cerignola, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rossonera sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA

Proviamo adesso a scoprire anche le probabili formazioni per Foggia Audace Cerignola. Il Foggia di mister Ninni Corda (squalificato) potrebbe proporre un 3-5-2 falcidiato però dai provvedimenti disciplinari, con Maccarrone, Cadili e Carbone nella difesa a tre davanti al portiere Di Stasio; nel folto centrocampo a cinque invece abbiamo Di Masi, Campagna, Salvi, Staiano e Gerbaudo come probabili titolari, infine El Ouazni e Tortori a comporre la coppia d’attacco dei rossoneri. La risposta dell’Audace Cerignola invece dovrebbe proporre il seguente 4-2-3-1 per l’allenatore Vincenzo Feola: in porta Cappa; difesa a quattro con Celentano, Caiazza, Longhi e Tancredi; in mediana coppia formata da Coletti e Di Cecco, mentre sulla trequarti dovremmo vedere Sansone, Longo e Loiodice in appoggio alla prima punta Rodriguez.



