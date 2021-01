Diretta Foggia Casertana/ Streaming video tv: sfida per i playoff (Serie C)

DIRETTA FOGGIA CASERTANA: PUGLIESI FAVORITI!

Foggia Casertana, diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione Aia di Siena, si gioca allo stadio Pino Zaccheria della città pugliese con fischio d’inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Sfida certamente molto interessante, la diretta di Foggia Casertana si presenta infatti come una partita delicata per la zona playoff, dove la Casertana è entrata vincendo mercoledì il recupero contro la Juve Stabia, salendo in questo modo a quota 24 punti e scavalcando proprio le Vespe al decimo posto. Il Foggia dal canto suo arriva da un pareggio a Bisceglie che ha portato i rossoneri pugliesi a quota 29 punti, più saldamente in zona playoff ma comunque non al sicuro, dunque naturalmente una vittoria sarebbe fondamentale anche per il Foggia per rafforzare le ambizioni di essere protagonisti in questo campionato.

DIRETTA FOGGIA CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Casertana sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 254 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CASERTANA

Presentiamo adesso le probabili formazioni di Foggia Casertana basandoci sulle scelte dei due allenatori nelle precedenti uscite. Per il Foggia dunque un modulo 3-5-2 con Anelli, Gavazzi e Galeotafiore nella difesa a tre davanti al portiere Fumagalli; nel folto centrocampo a cinque invece erano stati titolari Kolombo, Vitale, Salvi, Garofalo e Agostinone, infine in attacco avevamo avuto il tandem composto da Curcio e D’Andrea. Per quanto riguarda invece la Casertana, possiamo ricordare il modulo 4-3-3 con Avella in porta; difesa a quattro composta da Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo e Del Grosso; a centrocampo Matese, Santoro e Icardi; infine il tridente d’attacco con Cuppone e Turchetta ai fianchi del centravanti Castaldo.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Foggia Casertana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 2,05. Si sale poi a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna della Casertana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA