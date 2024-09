DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO, OSPITI IN FORMA

Una partita che sicuramente catturerà l’attenzione di molti appassionati è la diretta Foggia Giugliano, in programma mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 20:45 in una cornice di pubblico mai deludente come quella dello Zaccheria.

I rossoneri non vincono dal 2 settembre, unica vittoria stagionale arrivata contro l’Altamura in trasferta per 2-0. A pesare sono anche le sconfitte ovvero il 4-1 casalingo contro il Monopoli e anche il 4-0 subito in casa del Benevento.

Il Giugliano se le vive meglio dato che ha aperto e chiuso questo ciclo di cinque partite con due vittorie: la prima in ordine cronologico contro il Taranto per 1-0 mentre la seconda con il Catania per 3-2, entrambe tra le mura amiche.

DIRETTA FOGGIA GIUGLIANO IN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per chiunque volesse vedere la diretta Foggia Giugliano, dev’essere al corrente che gli unici due modi sono ricollegabili a Sky e NOW.

Le due emittenti trasmetteranno l’evento anche in diretta streaming tramite le rispettive applicazioni scaricabili su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA GIUGLIANO

Siamo giunti alle probabili formazioni Foggia Giugliano. I padroni di casa daranno il via alle danze con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Perina, difeso da Salines, Ercolani, Camigliano e Felicioli. In mediana Gargiulo e Vezzoni mentre Emmausso, Orlando e Zunno daranno supporto a Murano.

Il Giugliano invece si presenterà con il 4-3-3. In porta Barosi, retroguardia composta da Valdesi, Solcia, Caldore e La Vardera. A centrocampo spazio per le giocate di Giorgione, Maselli e De Rosa con Masala, Padula e Njambe in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FOGGIA GIUGLIANO

Ora è il momento delle quote per le scommesse della diretta Foggia Giugliano. I rossoneri partono favoriti e a dirlo sono i boomakers che la quota 1.090 contro i 3.80 del due fisso in favore del Giugliano e 3.25 del segno X del pareggio.

Ci saranno tante reti? L’Over 2.5 è a 2 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.70. Minimo lo scarto tra Gol (1.83) e No Gol (1.80).