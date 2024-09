DIRETTA FOGGIA MONOPOLI, TUTTI ALLO ZACCHERIA

Siamo pronti per assistere alla diretta Foggia Monopoli, in programma domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45. Allo Zaccheria una partita tutta pugliese tra due formazioni che fino a questo momento si distanziano di un solo punto.

Il Foggia è attualmente più avanti in classifica dato che non ha ancora mai perso avendo pareggiato 2-2 a Trapani con gol Emmausso e autorete di Sabato e conquistato i tre punti contro l’Altamura con nuovamente Emmausso protagonista con una doppietta.

Il Monopoli aveva iniziato molto bene vincendo sul campo della Turris grazie a Vazquez e Pace nella prima frazione di gioco. Non è andata altrettanto bene in casa dove il Sorrento con la rete di Musso al 23esimo ha sorpreso i biacnoverdi.

DOVE VEDERE DIRETTA TV FOGGIA MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Siamo arrivati al capitolo di dove vedere la diretta Foggia Monopoli. Avete due possibilità ovvero affidarvi a Sky oppure a NOW.

Se invece preferite la comodità dello smartphone dunque alla diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione o di Sky o di NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONOPOLI

Siamo arrivati al momento delle probabili formazioni della diretta Foggia Monopoli. I rossoneri scenderanno in campo con il 4-2-3-1. De Lucia tra i pali, difesa a quattro con Salines, Parodi, Camigliano e Felicioli. In mediana Da Riva e Tascone mentre Zunno, Emmausso e Orlando supporteranno Santaniello.

Risposta del Monopoli con il 3-5-2. In porta Vitale, terzetto arretrato composto da Cristallo, Miceli e Bizzotto. Agiranno da esterni Viteritti e Pace con Bulevardi, De Risio e Battocchio a centrocampo. Vazquez e Grandolfo i due terminali offensivi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FOGGIA MONOPOLI

Chi è la favorita secondo le quote per le scommesse Foggia Monopoli? Secondo i bookmakers saranno i padroni di casa a 1.78 contro i 4.45 del 2 fisso. Il segno X del pareggio nei 90′ invece è offerto a 3.25, una via di mezzo.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è quotato 2.35, più alto dell’Under alle stessa soglia a 1.48. Chiudiamo il discorso con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.55.