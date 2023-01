Diretta/ Foggia Juventus U23 streaming video tv: primo atto (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA FOGGIA JUVENTUS U23: I GIOVANI BIANCONERI IN PUGLIA PER L’ANDATA

La diretta di Foggia Juventus U23, gara valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C in programma il 18 gennaio alle ore 20:30, racconta del primo atto della doppia sfida in vista della finalissima contro la vincente tra Entella e Vicenza. I rossoneri sono noni nel Girone C di Serie C reduci da due sconfitte di fila. Dodicesimi invece i bianconeri nel raggruppamento A con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate.

Diretta/ Padova Juventus U23 (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Sicuramente le due squadre hanno dato il meglio di sé in Coppa Italia Serie C piuttosto che in campionato. La squadra pugliese ha superato i primi due turni della competizione ai calci di rigore contro Picerno e Juve Stabia, superando l’ostacolo Crotone agli ottavi e infine eliminando 2-0 il Catanzaro. Fin qui, il Foggia ha subito zero gol nelle quattro sfide che precedevano la semifinale. Percorso diverso ma comunque allo stesso modo efficacie da parte della Juventus U23 che ha battuto il Lecco nel primo turno, vinto 5-2 con la Feralpi Salò, rispedito a casa agli ottavi il Sangiuliano City di misura e infine trionfato sul campo del Padova con due gol nella ripresa. Entrambe le squadre hanno già vinto questa competizione: il Foggia due volte nel 2006-2007 e 2015-2016 mentre la Juventus U23 era riuscita nell’impresa di fare centro al suo secondo anno di storia, il 2019-2020, nella gara secca con la Ternana.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Foggia (risultato finale 1-0): gol di Patierno!

FOGGIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Foggia Juventus U23, semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C, sarà trasmessa sia su Sports Eleven che su Dazn. Tutte e due le emittenti streaming faranno vedere la prima delle due sfide che decreteranno chi sarà la finalista dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia di categoria. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita.

Per la diretta streaming video di Foggia Juventus U23, sarà possibile visionare l’incontro scaricando le applicazioni su smartphone o tablet oppure accedendo ai siti di Sports Eleven e Dazn tramite computer poco prima del fischio d’inizio. Anche in televisione è possibile vedere la partita attraverso smart tv.

Diretta/ Juventus U23 Pordenone (risultato finale 1-2): gol di Dubickas e primo posto

FOGGIA JUVENTUS U23 PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Juventus U23 vedono gli uomini di Gallo disporsi col 3-5-2: in porta Nobile, Sciacca e Di Pasquale saranno i due braccetti con Kontek centrale. Garrattoni, capocannoniere della squadra in campionato, sarà l’esterno destro con il trio Frigerio-Odjer-Di Noia al centro e Nicolao sull’out mancino. Peralta sarà il partner d’attacco di Ogunseye.

La Juventus U23 risponderà con il medesimo modulo. Raina in porta, Savona insieme a Riccio e l’olandese Huijsen al centro della difesa. La velocità di Ake sulla destra con l’ex Novara Barbieri a sinistra. A centrocampo Sersanti, Barrenechea e l’ex Genoa Besaggio. In avanti Compagnon affiancherà Pecorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per scommettere su Foggia Juventus U23, ecco alcune informazioni in merito. La vittoria del primo turno della semifinale da parte dei rossoneri si può trovare a 2.20 su Snai. Il successo dei bianconeri invece a 3.15, poco più basso il pareggio: 3.10.

Riusciranno entrambe le squadre a marcare il tabellino? Se sì, la quota in favore è a 1.85, simile al No Gol a 1.80. Paga 2.15 la posta in palio l’evento che vede almeno tre reti in tutto l’incontro. A 1.57 invece l’X2 ovvero la vittoria o il pareggio dei giovani bianconeri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA