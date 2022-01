Diretta Foggia Latina/ Streaming video tv: i rossoneri puntano in alto (Serie C)

DIRETTA FOGGIA LATINA: ZEMAN FAVORITO!

La diretta di Foggia Latina, gara valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie C – Girone C, andrà in scena domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30. Le squadre possono finalmente tornare in campo dopo lo slittamento del rientro dettato dai focolai di Covid-19 registrati nella categoria. Allo Stadio Pino Zaccheria si scontreranno due compagini che hanno collezionato finora alti e bassi.

Il Foggia si trova all’ottavo posto della classifica, in zona play-off, ma nelle ultime due gare ha collezionato soltanto pareggi: uno contro l’Avellino ed uno contro il Monterosi Tuscia. Il Latina invece è reduce dalla sorprendente vittoria contro il Palermo, ma si trova al dodicesimo posto della graduatoria. Per i pugliesi dunque la volontà è quella di tornare a brillare per potere puntare ai piani alti, mentre i campani vogliono dare continuità alla striscia di risultati utili per scalare qualche posizione.

DIRETTA FOGGIA LATINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Foggia Latina, in programma nel pomeriggio di domenica 23 gennaio 2022, sarà visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports: il match valido per la ventitreesima giornata, infatti, non è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport. Soltanto gli abbonati all’emittente che ha acquistato i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, dunque, potranno beneficiare della visione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA LATINA

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Foggia Latina: le due compagini nei giorni scorsi hanno dovuto gestire le positività al Covid-19 di alcuni tesserati, ma ad oggi le rose sembrano quasi al completo. I satanelli dovranno sicuramente fare a meno di Petermann, squalificato per tre giornate, e di Merkaj, ceduto. Per il resto mister Zdenek Zeman ha tutti a disposizione e schiererà il consueto 4-3-3: Alastra; Nicoletti, Sciacca, Di Pasquale, Gallo, Maselli, Garofalo; Curcio, Ferrante, Tuzzo.

Per quanto riguarda i laziali, invece, il tecnico Daniele Di Donato dovrà fare a meno di Amadio, squalificato. Per il resto potrebbe esserci la conferma per gli undici che hanno battuto il Palermo nell’ultimo turno. Questo il 3-5-2 prescelto: Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Ercolano, Barberini, De Livio, Tessiore, Carissoni; Jefferson, Carletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Foggia Latina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Senza dubbio i padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Latina.

