DIRETTA/ Foggia Potenza video streaming tv: sei precedenti nel girone C di Serie C

DIRETTA FOGGIA POTENZA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Foggia Potenza, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita, che vanta sei precedenti nel girone C di Serie C, con i rossoneri pugliesi in netto vantaggio grazie a quattro vittorie per il Foggia a fronte di un pareggio e una sola affermazione per il Potenza. Considerando che oggi saranno i pugliesi a giocare in casa ed avere due risultati su tre, il Potenza dovrà riuscire ad espugnare lo stadio di Foggia, come in precedenza non gli è mai riuscito. Anzi, nel campionato in corso la partita disputata in Puglia è stata vinta con un perentorio 3-0 il 22 gennaio scorso dai padroni di casa del Foggia.

A Potenza era finita invece con un pareggio per 1-1 la partita d’andata disputata il 18 settembre 2022, ma è bene ricordare che oggi un pareggio non servirebbe a nulla per la società lucana, che solo con una vittoria annullerà lo svantaggio della posizione in classifica nella stagione regolare. Allargando lo sguardo a tutta la storia e ad ogni competizione, ci sono invece 17 partite, con il Foggia comunque sempre in vantaggio grazie a nove vittorie, cinque pareggi e solo tre successi per il Potenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOGGIA POTENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Foggia Potenza sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Foggia Potenza è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sports Eleven e DAZN, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

FOGGIA POTENZA, ALLO ZACCARIA ARRIVANO I ROSSOBLU

La diretta Foggia Potenza, in programma domenica 14 maggio alle ore 18:00, raccontano dell’andata del primo turno playoff tra queste due formazioni. I rossoneri hanno ottenuto il quarto posto nella stagione regolare del Girone C della Serie C, frutto di 61 punti ottenuti in 38 giornate con una differenza reti di +16. L’ultimo match giocato dal Foggia è stata contro la Turris ed è terminato 4-0 in favore proprio dai pugliesi.

Il Potenza invece ha dovuto affrontare un turno preliminare ovvero quello con il Picerno in trasferta, terminato 1-0 per i rossoblu grazie alla rete di Steffe all’ottantesimo minuto. Questo ha permesso al Picerno di dare un senso al nono posto conquistato con le unghie e con i denti durante le trentotto di campionato.

FOGGIA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Potenza vede i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ngagne difesa a tre con Leo, Kontek e Rizzo. A centrocampo Garattoni, Frigerio, Odjer, Di Noia e Bjarkason formano la linea in mezzo al rettangolo verde. In attacco Peralta affianca Ogunseye.

Il Poteza risponde col medesimo modulo: Gasparini tra i pali, retroguardia formata da Sbraga, Girasole e Rocchi. A centrocampo da una parte Gyamfi, dall’altra Hadziosmanovic con Del Pinto, Talia e Laarii in mezzo. L’attacco è invece Caturano-Murano.

FOGGIA POTENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Foggia Potenza danno come squadra favorita quella pugliese a 1.90. Sempre per Sisal, il segno X lo possiamo giocare a 3.25 mentre il successo del Potenza è a 3.90.

Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, lo possiamo trovare a 1.70 rispetto alla quota 2 dell’esito opposto.

