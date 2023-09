Video/ Catania Foggia (0-2) gol e highlights: vittoria dei Satanelli, siciliani sfortunati (25 settembre 2023

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS CATANIA FOGGIA: DUE RETI NEL SECONDO TEMPO

Video, gol e highlights Catania Foggia, gara valevole per la quinta giornata di Serie C Girone C vinta dai Satanelli con il risultato di 2-0. Un successo esterno davanti ad un Massimino pieno che aspettava la seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella col Picerno. La prima azione da gol dopo quasi un quarto d’ora di studio capita sui piedi di Rocca, fermato dal grande intervento di Nobile che dice di no al giocatore di Tabbiani. Il Foggia prova a reagire come accaduto con la conclusione di poco fuori di Peralta seppur senza preoccupare troppo Livieri, estremo difensore del Catania che dovrà all’intervallo lasciare il posto a Bethers per un problema muscolare. Termina senza reti e grandi occasioni la gara al Massimino, Catania più nel vivo del gioco anche se senza preoccupare troppo la squadra di Cudini.

Nella ripresa girandola di cambi e una clima che diventa rovente, soprattutto al 67′: Chiricò rientra sul piede forte e dalla sua mattonella fa partire una conclusione (quasi) perfetta che sbatte sulla parte interna della traversa senza varcare la linea. Oltre il danno, anche la beffa per gli etnei visto che sei minuti più tardi Marino sblocca il punteggio dalla distanza. Il Catania insiste trascinata da Chiricò che prima vanifica da ottima posizione e poi colpisce il palo che avrebbe fissato nuovamente il risultato in parità. Invece al 95′ Tonin sfrutta una grave indecisione della difesa siciliana e spedisce in porta il pallone del definitivo 2-0. Quarta partita di fila senza perdere per il Foggia che dopo il ko iniziale col Taranto non ha mai più perso. Seconda sconfitta in quattro partite invece per il Catania, salutata dal Massimino con una bordata di fischi.

VIDEO CATANIA FOGGIA, IL TABELLINO

CATANIA-FOGGIA 0-2

MARCATORI: 28′ st Marino e 50′ st Tonin

CATANIA (4-3-3): Livieri (1′ st Bethers); Castellini, Quaini, Curado, Mazzotta; Rocca, Ladinetti (32′ st De Luca), Deli (8′ st Zammarini), Chiricò, Sarao (8′ st Di Carmine), Bocic (20′ st Marsura). A disp. Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei. All. Tabbiani.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Garattoni (12′ st Antonacci), Carillo, Marzupio (17′ st Papazov); Salines, Martini, Marino (28′ st Vezzoni), Di Noia; Peralta (28′ st Schenetti); Embalo (28′ st Idrissou), Tonin. A disp. De Simone, Domingo, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni. All. Cudini.

ARBITRO: Perri di Roma 1 (Ravera-Regattieri).

Ammoniti: Bocic (C), Carillo (F), Marzupio (F), Quaini (C), Nobile (F).

