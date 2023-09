VIDEO/ Turris Picerno (risultato 1-3) gol e highlights. Murano mattatore! (Serie C, 25 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS PICERNO: CRONACA

Colpo Picerno a Torre del Greco. Il Picerno segna subito al 5′, quando Murano ha segnato di testa battendo Fasolino per portare gli ospiti in vantaggio 0-1. Tuttavia, la Turris ha risposto prontamente all’10’ con Cocetta, che anch’egli di testa su cross di Cum, ha pareggiato il punteggio 1-1. Al 19′, Contessa ha cercato di superare Merelli con un pallonetto in uscita ma ha mancato di poco il bersaglio. Nonostante la Turris cercasse spazi offensivi, non è riuscita a sfondare e il Picerno ha continuato a minacciare nelle ripartenze, come nel caso di Albadoro alla mezz’ora. I lucani sembravano più efficaci in attacco e hanno colpito nuovamente al 37′: Murano ha firmato la sua doppietta personale sfruttando un lancio in profondità di Vitali e superando Fasolino in uscita con un morbido tocco. La Turris ha cercato subito di reagire con una conclusione da fuori area di Contessa che è uscita di poco a lato. Tuttavia, al 45′, proprio Contessa ha rischiato l’autogol svirgolando un rinvio: l’intervallo è arrivato con il Picerno in vantaggio 1-2 in casa della Turris.

Il secondo tempo è iniziato con un colpo di testa di De Cristofaro al 4′, ma il suo tiro è salito sopra la traversa. All’8′, Fasolino non ha avuto problemi su una punizione di Vitali, mentre al quarto d’ora Franco non è stato fortunato su calcio piazzato. Al 19′, c’è stata un’altra occasione per il Picerno con Vitali che ha servito Novella, il cui tiro è stato deviato da Miceli per negare il gol. Il terzo gol del Picerno è arrivato comunque al 23′: Murano ha segnato la sua tripletta su assist di Guerra, portando il Picerno in vantaggio 1-3. La Turris ha effettuato diverse sostituzioni mentre sembrava in difficoltà soprattutto in difesa, con 11 gol subiti nonostante il primato in classifica all’inizio della partita. Pugliese è stato ammonito e il Picerno ha gestito il possesso del pallone. La Turris sembrava non avere la forza per tentare una clamorosa rimonta. Addirittura, al 43′, dopo l’ammonizione di Merelli, Diop ha mancato un’occasione per segnare il quarto gol a porta vuota, sorpreso dal pallone arrivato dopo un’incomprensione tra Miceli e il portiere Fasolino. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-3, con il Picerno che ha reagito dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e la Turris che ha rallentato dopo un inizio di stagione positivo con 10 punti in 4 partite.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: TURRIS PICERNO 1 3

Marcatori: 5′, 37′, 68′ Murano (P), 10′ Cocetta (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi (72′ Pugliese), Franco (77′ Matera), Contessa; Giannone (66′ De Felice), Maniero (66′ Pavone), Nocerino (77′ D’Auria). All. Caneo. A disp. Burgio, Esempio, Guida, Iuliano, Maestrelli, Musumeci, Pagno, Primicile.

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella, Allegretto, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo (78′ Pitarresi); Vitali, Albadoro (72′ Ciko), De Cristofaro (86′ Savarese); Murano (78′ Diop). All. Longo. A disp. Biasiol, Ceccarelli, Esposito A., Esposito E., Gilli, Graziani, Santarcangelo, Summa.

Arbitro: De Angeli

