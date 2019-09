Diretta Foggia Vastogirardi/ Streaming video e tv: 32mi Coppa Italia Serie D

Foggia Vastogirardi, che viene diretta dal signor Leonardo Mastrodomenico, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 settembre: allo Zaccheria va in scena la partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D 2019-2020. Si gioca in gara secca, e il fatto che i satanelli siano in casa li rende ancora più favoriti di quanto già non siano; sappiamo già che la vincente andrà a incrociare una tra Turris e Sorrento, in questa competizione ci sono da superare sei turni della fase finale per arrivare in fondo. In campionato il Foggia, che ha fatto un salto di due categorie all’indietro nel corso dell’estate, non sta andando nel migliore dei modi: domenica per esempio è arrivato un pareggio interno contro il Gravina ma all’esordio i rossoneri erano anche stati sconfitti (dal Città di Fasano), dunque adesso bisogna provare a rialzare la testa e si potrà farlo in questa partita. Aspettando la diretta di Foggia Vastogirardi andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco, valutando le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Vastogirardi non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite dei satanelli, che siano di campionato o di Coppa Italia. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VASTOGIRARDI

Per Foggia Vastogirardi, Ninni Corda conferma il 3-5-2 ma cambia qualche giocatore: assente sicuro Viscomi reduce da un brutto infortunio, dunque per la difesa si candida Cadilli che dovrebbe giocare al fianco di Anelli e Salines con Di Stasio eventualmente in porta. I due esterni potrebbero essere Loschiavo e Francesco Russo; in mezzo al campo la regia sarà affidata a Di Masi, Staiano potrebbe essere una mezzala offensiva con Salvi dall’altra parte. Iadaresta e Cannas si giocano il posto con Salatino e Tortori, almeno uno di questi ultimi due dovrebbe essere in campo. Il Vastogirardi di Francesco Farina gioca con il 4-2-3-1: in porta Luglio, davanti a lui capitan Ruggieri e Mikhaylovskiy con Nespoli e Gentile che corrono sulle fasce, lasciando a Albino Fazio e Francesco De Feo il compito di presidiare la zona mediana. Di Mauro e Varsi dovrebbero essere i laterali sulla trequarti; Pettrone può nuovamente agire in posizione centrale, mentre la prima punta sarà Kyeremateng.



