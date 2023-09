DIRETTA/ Foggia Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Per quanto riguarda la diretta di Foggia Virtus Francavilla, questo derby pugliese si è giocato solo otto volte; tuttavia possiamo parlare di precedenti recenti, perché vanno dal 2016 alla passata stagione. A comandare nel bilancio è nettamente il Foggia: sono cinque le vittorie dei satanelli a fronte di un solo successo biancazzurro, che però è maturato nell’ultima partita disputata, lo scorso gennaio alla Nuovarreda Arena. Il Foggia si era preso la partita di andata allo Zaccheria: anche allora era metà settembre e il gol decisivo era stato realizzato da Eugenio D’Ursi.

Diretta/ V. Francavilla Crotone (risultato finale 3-1): tris pugliese (Serie C, 17 settembre)

Tra i risultati precedenti spicca invece un netto 5-1 che i rossoneri avevano centrato sempre in casa, nel gennaio 2017: quella era una squadra allenata da Giovanni Stroppa e che sarebbe salita in Serie B, nel primo tempo doppietta di Fabio Mazzeo e rete di Giuseppe Loiacono, nella ripresa – e incredibilmente tra il 90’ il 92’ – due gol li aveva messi a segno Matteo Di Piazza, punto esclamativo dopo che la Virtus Francavilla aveva provato a rientrare in partita con Riccardo Idda. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Avellino Foggia (risultato finale 0-0): pari al Partenio (Serie C, 17 settembre 2023)

FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Virtus Francavilla sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Virtus Francavilla in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA: DERBY ALLO ZACCHERIA!

Foggia Virtus Francavilla, in diretta alle ore 20.45 di stasera, giovedì 21 settembre 2023, sarà un bel derby pugliese valido per la quarta giornata del girone C di Serie C, del quale oggi si completa il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Per presentare la diretta di Foggia Virtus Francavilla, uno sguardo alla classifica ci dice che finora i padroni di casa del Foggia difettano di continuità, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta e quindi 4 punti in tre giornate; discorso simile per la Virtus Francavilla, che anzi ha perso due volte a fronte di un successo e quindi ha 3 punti in classifica.

Video/ Benevento Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: 3 agevoli per i campani (11 settembre 2023)

Tuttavia, nella scorsa giornata di campionato una bella vittoria per 3-1 contro il Crotone ha portato la prima vittoria stagionale alla Virtus Francavilla, che quindi adesso sarà rinfrancata verso la sfida con il Foggia, che invece ha completato il tris di risultati diversi pareggiando per 0-0 una grande classica del Sud contro l’Avellino. Una vittoria potrebbe valere la svolta verso l’alto, oltre al piacere di vincere un derby regionale, che non è mai un dettaglio di poco conto: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Foggia Virtus Francavilla…

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Foggia Virtus Francavilla. Mister Mirko Cudini dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: Nobile in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Salines, Carillo e Marzupio; ecco poi a centrocampo il quartetto formato da Garattoni, Di Noia, Martini e Rizzo; infine, ecco il trequartista Schenetti e i due attaccanti Beretta e Tonin nel reparto offensivo del Foggia.

La Virtus Francavilla di mister Alberto Villa potrebbe puntare ancora sul modulo 3-5-2. In difesa Fabio De Marino dovrebbe affiancare Monteagudo e Accardi nella difesa a tre davanti al portiere Forte; a centrocampo Carella potrebbe affiancare Biondi, Fornito, Macca e Nicoli, infine Giovinco ed Artistico dovrebbero formare il tandem d’attacco per la Virtus Francavilla, anche se resta valida pire l’ipotesi di Polidori titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Foggia Virtus Francavilla. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse la Virtus Francavilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA