Diretta Fognini Fucsovics/ Streaming video e tv: il secondo turno (Wimbledon 2019)

In ottica italiana, la diretta di Fognini Fucsovics sarà sicuramente uno degli appuntamenti più significativi del giorno a Wimbledon 2019, dove siamo a livello del secondo turno del tabellone di singolare maschile. Diciamo subito che Fognini Fucsovics sarà la terza partita in programma oggi, giovedì 4 luglio 2019, sul campo numero 3 di Wimbledon, di conseguenza è facile ipotizzare che la partita possa giocarsi nel tardo pomeriggio, sicuramente non prima delle ore 16.00 italiane. Fabio Fognini dunque se la dovrà vedere con l’ungherese Marton Fucsovics, giocatore classe 1992 che nelle ultime due stagioni a Wimbledon non aveva mai superato il primo turno. Ostacolo dunque sulla carta non troppo alto per il ligure, testa di serie numero 12 del torneo di Londra, che dunque punta come minimo a raggiungere il terzo turno, eguagliando il suo migliore risultato sull’erba londinese – quattro volte Fognini ha raggiunto il terzo turno, ma si è sempre fermato lì.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE FOGNINI FUCSOVICS

La diretta tv di Fognini Fucsovics potrà essere garantita all’interno della copertura di Wimbledon 2019 garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi in particolar modo ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Arena (204) e per i clienti ci sarà naturalmente la possibilità di seguire le tante partite proposte anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FOGNINI FUCSOVICS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Fognini Fucsovics dunque possiamo ricordare che Fabio ha già avuto un battesimo complicato a Wimbledon 2019, perché la partita del primo turno contro l’americano Frances Tiafoe è stata una vera e propria battaglia, risolta a vantaggio di Fognini solamente al quinto set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Una maratona durata ben tre ore e 23 minuti di gioco, d’altronde sappiamo che Tiafoe è un talento emergente e fra le non teste di serie di certo tra gli ostacoli più insidiosi. Marton Fucsovics, che non è testa di serie, ha sfruttato l’opportunità di un primo turno contro un altro giocatore non testa di serie, l’austriaco Dennis Novak, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (2), 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Il favore del pronostico resta per Fabio Fognini, che però dovrà dimostrare di avere smaltito bene le fatiche di una partita così impegnativa al primo turno.



