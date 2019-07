DIRETTA FOGNINI SANDGREN/ Streaming video tv e risultato live (Wimbledon 2019)

DIRETTA WIMBLEDON 2019: FOGNINI VS SANDGREN

Fabio Fognini contro Tennys Sandgren: è questa la sfida che può consentire al numero uno azzurro di raggiungere un altro obiettivo da ricordare in quella che è stata per ora la stagione più importante della carriera tra vittoria a Montecarlo e soprattutto ingresso nella top ten mondiale. Nessuno chiedeva al tennista ligure chissà cosa vista la sua storica difficoltà sulle superfici veloci, erba in particolare, ma in questo Wimbledon Fabio sta mettendo il cuore, ingrediente fondamentale per portare a casa due partite lottate come quelle contro l’americano Tiafoe e l’ungherese Fucsovics. Ora c’è un altro statunitense da superare, sulla carta quello più abbordabile: Tennys Sandgren (un nome, un destino) che a questo punto è arrivato eliminando il nipponico Uchiyama, ma soprattutto il francese Gilles Simon, reduce dalla finale ad Eastbourne. Insomma, per battere Sandgren servirà una partita solida e senza passaggi a vuoto: esercizio, quest’ultimo, non sempre semplicissimo da realizzare per il nostro portacolori.

FOGNINI SANDGREN: PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Ma quali sono le sensazioni di Fabio Fognini dopo le due vittorie inanellate a Wimbledon contro Tiafoe e Fucsovics? Come riportato da LiveTennis.it, il davisman azzurro ha dichiarato:”Voglio continuare a vincere qui, voglio arrivare a questa benedetta seconda settimana di Wimbledon. Sono arrivato qui senza preparazione, senza tornei giocati sull’erba e credo di aver dimostrato ampiamente di poter valere un posto tra i primi 16. Ho vinto due partite difficili, al quinto set, contro avversari tosti. (…) L’erba è lentissima e sulla seconda palla dell’avversario si può tranquillamente restare a fondo campo. Contro Sandgren ci ho vinto 2 volte: lo scorso anno a Rio de Janeiro e Ginevra, due match molto combattuti: il primo finito al tie break del terzo set e il secondo con due tie break. La

superficie avvantaggerà il suo tennis di potenza, speriamo di ottenere gli stessi risultati del 2018“.

FOGNINI SANDGREN: COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA PARTITA

La diretta tv di Fognini Sandgren verrà trasmessa da Sky e sarà visibile agli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Arena (204). I clienti della piattaforma satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA