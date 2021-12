Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Abu Dhabi 2021)

DIRETTA FORMULA 1: ULTIMO ATTO DEL DUELLO HAMILTON-VERSTAPPEN!

Domenica nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Yas Marina, dove si corre il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, il ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2021, attesissimo perché Max Verstappen e Lewis Hamilton ci arrivano a pari punti in classifica, come in passato era successo solamente nel 1974. Il duello che ci ha tenuto compagnia per tutto l’anno dunque terminerà oggi, allora è fondamentale ricordare subito che la partenza della gara sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti avrà luogo alle ore 14.00 italiane nonostante tre ore di fuso orario, cioè quando ad Abu Dhabi saranno le 17.00; in effetti una delle caratteristiche tipiche di questa corsa è che si parte ancora con la luce del sole, sia pure al tramonto, mentre si arriva con il buio, con la pista a quel punto illuminata dalle luci artificiali.

Diretta Formula 1/ Gp Abu Dhabi, qualifiche live: pole position per Verstappen!

Questo è uno degli elementi che danno fascino alla diretta Formula 1 del Gran Premio di Abu Dhabi, che in realtà stavolta non ha bisogno di tanti orpelli esterni per attirare la nostra attenzione. Bastano e avanzano i temi legati all’appassionante duello per la conquista del Mondiale, perché la rivalità Verstappen-Hamilton e Red Bull-Mercedes ci ha riportato ai tempi di vibranti duelli del passato, sperando che l’epilogo sia in pista e non con un “autoscontro”. In ogni caso sarà una domenica da ricordare, che passerà alla storia della Formula 1 o per l’ottavo Mondiale di Lewis Hamilton (record assoluto) o per il trionfo di Verstappen che spezzerebbe l’egemonia Mercedes sull’era ibrida.

Diretta Formula 1/ Classifica FP2: Hamilton primo, Leclerc a muro! Gp Arabia 2021

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 sul circuito di Yas Marina, appuntamento che segnerà le sorti dell’intero Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa da Yas Marina sarà visibile in tempo reale e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito senza alcun ritardo. Vivremo il nuovo e naturalmente decisivo capitolo della appassionante sfida Mercedes-Red Bull, con Max Verstappen e Lewis Hamilton che si contendono il mondo, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Hamilton a -8 da Verstappen!

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Abu Dhabi 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Yas Marina, ventiduesimo atto della stagione 2021, dal momento che è l’ultimo della stagione. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI: LE QUALIFICHE

Nonostante le modifiche al layout, il circuito di Yas Marina continua a non favorire i sorpassi e per questa ragione la Red Bull ha deciso di puntare tutto sulle qualifiche fornendo a Max Verstappen una macchina molto scarica con l’obiettivo di conquistare la pole position. Missione compiuta anche grazie all’enorme aiuto di Sergio Perez che ha letteralmente offerto la scia al suo compagno di box. Il figlio di Jos ha chiuso il giro in 1’22”109, un tempo inavvicinabile per chiunque, a cominciare da Lewis Hamilton che gli farà compagnia in prima fila. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non ha potuto fare affidamento su Valtteri Bottas, solamente sesto alle spalle pure di un redivivo Lando Norris, del messicano e del ferrarista Carlos Sainz. E sarebbe finito dietro pure a Charles Leclerc se il monegasco non avesse compiuto un errore nell’ultimo settore che gli ha impedito di prendersi la seconda fila.

Strategie diverse per i big: la Mercedes ha utilizzato la gomma gialla per entrare in Q3 e quindi i piloti della Casa di Stoccarda partiranno con la mescola media, molto più aggressiva la scuderia anglo-austriaca con Verstappen e Perez che monteranno la soft al via e proveranno ad andare in fuga nelle fasi iniziali della corsa. Libertà di scelta invece per chi non è andato oltre la seconda manche, ci riferiamo a Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen (che si appresta a salutare il circus, questa volta definitivamente), Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Ma per quanto potranno impegnarsi non riusciranno mai a togliere la scena ai duellanti per il titolo, finalmente siamo alla resa dei conti, l’ideale sarebbe un’assegnazione ex-aequo ma solo uno dei due dopo la bandiera a scacchi potrà esultare mentre allo sconfitto resterà solamente l’onore delle armi e la consapevolezza di aver dato tutto e forse anche qualcosa in più.

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI: LE CARATTERISTICHE DI YAS MARINA

Diamo comunque alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Abu Dhabi 2021: la gara si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.281 metri, per un totale di 306,183 km. Dobbiamo infatti segnalare che il circuito è stato modificato, rendendolo meno tortuoso per cercare di favorire i sorpassi che erano merce rarissima a Yas Marina: il numero delle curve che caratterizzano questo circuito è sceso da 21 a 16. Nella zona dell’hotel le curve hanno ora angoli più aperti per favorire le scie, la sequenza di curve a 90 gradi dopo il secondo rettilineo è stata sostituita da una sola curva da 240 km/h ed inoltre è stata eliminata una chicane nella prima parte del tracciato.

I due rettilinei sui quali si potrà attivare il Drs sono quelli compresi fra le curve 5-6 e 8-9, piuttosto breve invece è il rettilineo d’arrivo, sul quale infatti non si potrà utilizzare l’ala mobile. Realizzato nel contesto di un progetto più ampio per fare di Yas Marina una località turistica (compreso il parco tematico della Ferrari), il circuito si fa notare più per aspetti spettacolari quali appunto il fatto che si gareggi al tramonto oppure la particolarissima uscita dalla corsia box, che passa sotto la pista attraverso il tunnel, piuttosto che per le caratteristiche tecniche piuttosto insipide, almeno fino alle novità introdotte quest’anno proprio per aumentare lo spettacolo e magari saranno pure decisive per l’esito del Mondiale…

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFO TECNICHE

Volendo approfondire l’analisi di quanto ci attende nella diretta Formula 1 dal punto di vista tecnico, ecco che Brembo ci segnala come la pista di Yas Marina sia una delle più impegnative per i freni nell’intero Mondiale, anche se in una scala di difficoltà da 1 a 5 adesso il valore è 4 e non più 5, perché è diminuito il numero di curve in cui sarà sollecitato l’impianto frenante. Si passa infatti da 11 a 6 interventi dei freni per ogni giro, con il 13% del tempo di percorrenza trascorso in frenata e tre interventi particolarmente impegnativi, cioè le frenate in occasione delle curve 5, 6 e 12.

Passando ad alcune considerazioni anche sulle gomme, si deve osservare che Pirelli ha portato ad Abu Dhabi le tre mescole più morbide a disposizione, con la C3 che di conseguenza agirà da gomma dura indicata con banda bianca, poi la C4 media (gialla) e infine la C5, naturalmente la gomma più morbida (rossa). L’asfalto liscio e l’orario della gara al tramonto consentono infatti di osare con i pneumatici più morbidi: da questo punto di vista, la modifica del tracciato non ha apportato cambiamenti alla scelta che Pirelli aveva fatto già l’anno scorso. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile, per la vittoria della corsa ma anche del Mondiale: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2021 sul circuito di Yas Marina sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA