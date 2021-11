Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Messico 2021)

DIRETTA FORMULA 1, ANCHE OGGI UN GRANDE DUELLO!

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Città del Messico si correrà oggi, domenica 7 novembre, il Gran Premio del Messico 2021, il diciottesimo appuntamento del Mondiale che sta vivendo un meraviglioso duello per la conquista del titolo iridato fra Max Verstappen (attualmente leader) e il campione in carica Lewis Hamilton. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria dei fratelli Rodriguez avrà luogo alle ore 20.00 italiane, cioè quando nella capitale del Messico saranno le 13.00 locali del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dalla metropoli centroamericana, alla quale quest’anno formalmente la corsa è intitolata, essendo Gran Premio di Città del Messico 2021.

La diretta Formula 1 avrà naturalmente tantissimi motivi d’interesse oggi: Lewis Hamilton si ritrova in una situazione per lui anomala, cioè quella di inseguitore di uno scatenato Max Verstappen. L’ultima volta in Messico risale al 2019, dal momento che l’anno scorso ci fu la cancellazione dovuta al Covid. Allora la vittoria andò al britannico della Mercedes, ma attenzione perché i due anni precedenti avevano raccontato storie differenti in virtù delle vittorie di Max Verstappen a Città del Messico sia nel 2017 sia nel 2018, successi ancora più preziosi perché colti in stagioni di dominio Mercedes. A Città del Messico in genere ha sempre fatto bene pure la Ferrari, speriamo dunque che Maranello possa essere a sua volta protagonista.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Messico 2021 sul circuito di Città del Messico sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Messico 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Città del Messico, diciottesimo atto della stagione 2021, ma solo in differita alle ore 23.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFCHE

Le vie della Mercedes sono davvero infinite: sin dalla giornata di venerdì le vetture della Casa di Stoccarda non davano la minima impressione di poter tenere testa alle Red Bull che invece volavano sul circuito di Città del Messico. Nelle prove libere era emersa la netta superiorità di Max Verstappen con Sergio Perez che ha addirittura accarezzato il sogno di partire davanti a tutti nella gara di casa. Invece nelle qualifiche è sbucato dal nulla Valtteri Bottas che si è preso la pole position girando in 1’15”875, nessuno – probabilmente nemmeno Toto Wolff – avrebbe scommesso un centesimo sul finlandese viste le premesse, e con ogni probabilità Lewis Hamilton non è mai stato così contento di partire in seconda posizione. Fino a poche ore prima il sette volte campione del mondo di Formula 1 sarebbe sceso a patti col Diavolo in persona pur di sopravanzare il suo nemico numero 1 nella corsa verso l’ottavo titolo iridato, sicuramente non gli dispiacerà più di tanto avere accanto a sé il suo compagno di box che proverà a dargli una grandissima mano. Verstappen è venuto clamorosamente a mancare nel momento della verità, dopo aver fatto il bullo quando il cronometro contava fino a un certo punto, mentre nell’ultimo tentativo, quello decisivo, Perez è stato ostacolato da Tsunoda che procedeva al rallentatore e si è pure spostato nella via di fuga per non intralciarlo, una manovra che però non è bastata e ha distratto il messicano finito anche lui fuori pista per il disappunto degli oltre 100 mila tifosi che hanno affollato le tribune soltanto per lui.

In tutto ciò la Ferrari non ha saputo monopolizzare la terza fila con Carlos Sainz – lo spagnolo è riuscito in extremis a resettare la power unit che stava per piantarlo in asso già durante la Q1 – alle spalle di Pierre Gasly e Charles Leclerc solamente ottavo. Da segnalare il capolavoro al contrario dell’Alpine: Esteban Ocon, condannato a partire dal fondo per aver sostituito il motore, entra in Q2 con l’obiettivo di dare la scia a Fernando Alonso. Peccato che il francese giri più forte dello spagnolo e lo releghi in sedicesima posizione, escludendolo dalla manche successiva. Non è andata molto meglio all’Aston Martin con Sebastian Vettel che sperava di poter fare affidamento a Lance Stroll, con il canadese che ha pensato bene di schiantarsi contro il muro provocando la bandiera rossa e un’interruzione di quasi mezz’ora per consentire ai commissari di riparare le barriere danneggiate. Un po’ meglio è andata all’Alfa Romeo anche se Antonio Giovinazzi è stato protagonista di un errore che gli ha impedito di spingersi oltre la quattordicesima posizione. Evidentemente le voci sul suo siluramento non lo hanno aiutato a trovare la massima concentrazione.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI CITTA’ DEL MESSICO

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.304 metri, per un totale di 305,354 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio del Messico 2021, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato di Città del Messico. Qui si è tornati a correre dopo una lunghissima assenza solamente a partire dal 2015, nel 2020 ecco una nuova interruzione per Covid ma è sempre bello tornare in Messico, con un pubblico appassionato che spingerà soprattutto l’idolo di casa Sergio Perez.

Circuito piuttosto breve, ma in ogni giro saranno da affrontare ben 17 curve. Non si tratta comunque di un circuito tortuoso, ad eccezione del tratto finale: prima ci saranno anzi anche due rettilinei molto lunghi, quello del traguardo che misura ben 1,2 km e quello compreso fra le curve 3 e 4, sui quali potrà essere utilizzato il Drs, così come anche nel tratto compreso tra le curve 11 e 12, dunque avremo tre zone di attivazione del Drs. Attenzione anche all’altitudine (siamo oltre i 2.200 metri di quota), che influenzerà sia l’aerodinamica sia la velocità massima: fattore importante perché le monoposto di Formula 1 non sono certamente abituate a correre a certe altezze che altrove nel mondo già significherebbero alta montagna – qui invece siamo sul vasto altopiano che ospita la megalopoli di Città del Messico.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo avvisa che il circuito di Città del Messico è da considerarsi molto impegnativo per gli impianti frenanti, indice di difficoltà 5 (il massimo in una scala da 1 a 5), con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 20% del tempo sul giro. Secondo i tecnici Brembo l’altitudine alla quale sorge l’Autodromo Hermanos Rodriguez non dovrebbe essere un problema, invece saranno i picchi di velocità a mettere duramente alla prova gli impianti frenanti, perché in tre punti della pista le monoposto superano i 330 km/h prima di affrontare frenate veramente intense. I freni entrano in funzione in 10 delle 17 curve della pista, la più impegnativa è naturalmente quella alla curva 1, al termine del lungo rettilineo del traguardo, poi anche le frenate alle curve 4 e 12 meritano una citazione.

Passando poi alle gomme, Pirelli porterà a Città del Messico le tre mescole ‘di mezzo’ fra quelle disponibili, escludendo dunque la più morbida e la più dura delle cinque: avremo allora C2, C3 e C4, una scelta che ricalca quella effettuata già due anni fa, in occasione della precedente visita della Formula 1 in Messico. Frenate e trazioni sono elementi chiave all’Autodromo Hermanos Rodríguez, di conseguenza già nel 2019 era stata scartata la mescola più morbida C5 che invece Pirelli aveva portato tre anni fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Messico 2021 sul circuito di Città del Messico sta per cominciare…



