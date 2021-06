Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Stiria 2021)

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN ANCORA PROTAGONISTA?

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con la gara del Gp Stiria 2021, che l’anno scorso avrebbe dovuto essere un atto unico: invece il circuito del Red Bull Ring, sulle coline fra le località di Zeltweg e Spielberg, anche quest’anno ospiterà una doppietta di gare e dunque ecco confermato, oltre al Gp Austria “nazionale” (che quest’anno sarà il secondo al Red Bull Ring), pure il Gran Premio di Stiria, che l’anno scorso era stato vinto da Lewis Hamilton. Oggi, domenica 27 giugno, si apre dunque una doppietta di gare consecutive sullo stesso tracciato, che non è neppure più una novità per il Mondiale di Formula 1 in epoca di Coronavirus.

La diretta Formula 1 arriva all’ottavo atto dell’anno, il secondo di una tripletta di eventi consecutivi aperta settimana scorsa dalla vittoria di Max Verstappen in Francia: ricordiamo che la partenza della gara del Gp Stiria 2020 avverrà alle ore 15.00 del pomeriggio, quest’anno orario di riferimento per le gare in Europa, quando ci potremo dunque gustare lo spegnimento dei semafori per dare il via alla corsa sul Red Bull Ring, casa delle ‘lattine’ che hanno vinto due edizioni consecutive con Max Verstappen nel 2018 e nel 2019 e adesso vorrebbero rinverdire la tradizione, anche se nel 2020 ci furono due vittorie Mercedes, una con Valtteri Bottas e una con Lewis Hamilton. I protagonisti della diretta Formula 1 sono sempre gli stessi…

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IL GRAN PREMIO

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Stiria 2021 sul circuito del Red Bull Ring, tra le località di Zeltweg e Spielberg, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale che dopo l’apparizione del 2020 è stato confermato (ma solo in extremis per rimpiazzare il Canada) anche nel nuovo calendario della stagione iridata, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro non potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal Red Bull Ring, dove vivremo una gara che sarà un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari, a differenza di quanto successo in Francia.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp di Stiria 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg, ottavo atto della stagione 2021, solamente in differita alle ore 19.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LA GUIDA AL GP STIRIA 2021

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 71 giri, ognuno dei quali misura appena 4.318 metri, per un totale di 306,452 km. Dopo la doppietta di gare della scorsa estate e in vista di una nuova doppietta, il Red Bull Ring è al centro dell’attenzione in Formula 1 e spicca per le sue caratteristiche tecniche perché il tracciato di Zeltweg è fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i più semplici come disegno. Solo nove curve in tutto, tre rettilinei e un tratto misto centrale: da sottolineare che si potrà attivare il Drs in ben tre zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia su quello fra le curve 2 e 3 e di nuovo tra le curve 3 e 4, una terza zona aggiunta fin dal 2019 per provare a favorire ulteriormente i sorpassi su una tracciato che già in genere garantisce spettacolo. Pista breve e anche piuttosto veloce quella del leggendario Osterreichring oggi Red Bull Ring, infatti il tempo di percorrenza di un giro è di poco superiore al minuto ed è una delle gare che – naturalmente salvo imprevisti – richiede uno dei tempi di percorrenza più bassi.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Il Red Bull Ring prevede poche curve e solamente tre di esse richiedono un ricorso ai freni superiore al secondo. Come possiamo evidenziare grazie ai dati forniti dalla Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo per l’impianto frenante e una difficoltà per la scelta di tempo dei piloti nelle staccate si deve alle frequenti ondulazioni della pista. In totale al Red Bull Ring i piloti utilizzano i freni per il 16% del tempo, mentre la frenata più impegnativa per l’impianto frenante è quella alla curva Remus (curva 3): le monoposto vi arrivano a 331 km/h e in soli 2,67 secondi scendono a 84 km/h, con una decelerazione di 5,3 g. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Austria le tre mescole intermedie per questo GP: di conseguenza la C2 sarà la gomma hard bianca, la C3 la medium gialla e infine ecco la C4 come soft rossa. Il dato curioso è che per il Gran Premio d’Austria di domenica prossima la C3 sarà la gomma bianca, dunque la più dura, la media sarà la C4 e la più morbida sarà la C5. In questo modo le squadre, nonostante corrano sullo stesso circuito, saranno costretti ad elaborare due set-up leggermente diversi. Adesso però pensiamo all’attualità più immediata, perché stiamo per scoprire che cosa succederà nella gara che sta finalmente per iniziare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Stiria 2021 al Red Bull Ring di Zeltweg sta per cominciare…



