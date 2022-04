Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Emilia Romagna)

DIRETTA FORMULA 1: ALTRO COLPO FERRARI?

Domenica 24 aprile all’insegna della diretta Formula 1, che sarà protagonista assoluta grazie al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022 sul circuito di Imola, quarto appuntamento del Mondiale 2022 che propone in questo weekend una tappa che naturalmente per noi è molto cara. Rientrata nel calendario della Formula 1 a causa del Covid nel 2020, confermata poi anche l’anno scorso, adesso Imola ha ottenuto un contratto che la ricolloca a tutti gli effetti nel Circus almeno fino al 2025. Eccoci dunque per il terzo anno consecutivo a Imola, stavolta l’emozione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si annuncia ancora più grande perché la Ferrari è tornata ai vertici.

Gli spunti d’interesse sono tanti su una pista che ha scritto tante pagine leggendarie nella storia della Formula 1, nel bene e purtroppo anche nel male, con riferimento in particolare al tragico 1994 con le morti di Roland Ratzenberger al sabato e di Ayrton Senna alla domenica. L’anno scorso invece ci fu la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton, ma adesso la speranza è che possa tornare a fare festa la Ferrari, come succedeva molto spesso ai mitici tempi di Michael Schumacher: bissare il trionfo di Charles Leclerc a Melbourne per ottenere la terza vittoria stagionale (Bahrain compreso) avrebbe naturalmente un sapore ancora più speciale a Imola.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara in diretta della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022 sul circuito di Imola, quarto appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Per il Gran Premio dell’Emilia Romagna che ha reso stabile il rientro di Imola in calendario (almeno fino al 2025), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa Formula 1 dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito, essendo una gara italiana. Le aspettative sono alte per la Ferrari dopo la meravigliosa doppietta in Bahrain, l’ottima conferma a Gedda pur con vittoria per Max Verstappen e infine il trionfo di Leclerc a Melbourne: il Cavallino saprà esaltarci?

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della diretta Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend visibile in diretta e in chiaro, la gara di Formula 1 del Gp Emilia Romagna 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Imola, quarto atto della stagione 2021, con gli orari già indicati. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP EMILIA ROMAGNA 2022 A IMOLA

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2022. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato imolese avrà luogo alle ore 15.00; la gara di questo Gp Emilia Romagna 2022 si svolgerà sulla distanza di 63 giri, ognuno dei quali misura 4.909 metri, per un totale di 309,049 km. Sono ben 19 le curve del tracciato che si è ripresentato nel 2020 in Formula 1 nel migliore dei modi, con modifiche che hanno permesso di garantire i massimi standard attuali di sicurezza senza snaturare le caratteristiche della pista.

Per i piloti della Formula 1 attuale Imola è stata una scoperta, dal momento che prima della pandemia si era gareggiato per l’ultima volta nel 2006 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un circuito “vecchio stile” che ha esaltato i piloti: il Mondiale di Formula 1 negli ultimi anni è diventato sempre più globale ma le piste utilizzate non sempre sono all’altezza dei circuiti del passato, la riscoperta di Imola ci lancia un chiaro messaggio in questo senso. Ricordiamo inoltre che ci sarà una sola zona nella quale si potrà utilizzare il DRS, tuttavia molto lunga perché andrà da prima della curva 19 (l’ultima) fino a ridosso della curva 2.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Cerchiamo anche di comprendere meglio alcune caratteristiche tecniche del circuito di Imola verso la diretta Formula 1. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni, infatti in una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà pari a 3. La presenza di 19 curve e la ridotta lunghezza del rettilineo d’arrivo rendono questo circuito molto tecnico, con veloci cambi di direzione, staccate toste e di ogni tipologia. Ci si attende un utilizzo dei freni per circa 11 secondi al giro, equivalenti al 15% del tempo; le frenate sono 10, ma brevi e con una decelerazione mai superiore ai 170 km/h. La più impegnativa è quella alla Rivazza (curva 17): da 298 a 135 km/h in 92 metri e 1,71 secondi, con una decelerazione di 4,7 g.

Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha scelto per Imola le tre mescole di gomme intermedie: avremo quindi la C2 come dura, la C3 media e la C4 morbida, esattamente come un anno fa, anche se di nuovo potrebbe esserci la variabile del maltempo (pur con probabilità di pioggia non molto alta) a rimescolare le carte. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022 sul circuito di Imola sta per cominciare…











