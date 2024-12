DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: GARA GP QATAR 2024 LUSAIL

Eccoci alla diretta Formula 1 per quanto riguarda il Gp Qatar 2024, che si corre alle ore 17:00 (italiane) di domenica 1 dicembre sul circuito di Lusail. Come noto arriviamo qui con Max Verstappen che si è già laureato campione del mondo, quarto titolo consecutivo per l’olandese della Red Bull, dunque dal punto di vista del Mondiale piloti c’è poco da dire – se non per le posizioni di rincalzo – mentre infuria naturalmente la grande corsa al titolo Costruttori, con una Ferrari che via via ha recuperato terreno alla McLaren e ora sogna di mettere le mani su una corona che le manca da 2008, con Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

A tale proposito, qualche punto è già stato assegnato tramite la Sprint del sabato: la diretta Formula 1 di ieri ci ha detto che Oscar Piastri, su gentile concessione di Lando Borris, ha vinto la gara breve e la McLaren è stata perfetta nel gioco di squadra, precedendo George Russell e le due Ferrari (con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc) prendendo ora un vantaggio di 30 punti nella classifica dei Costruttori, in una lotta però che è tutt’altro che chiusa. Adesso dunque ci lanciamo verso la diretta Formula 1 per un Gp Qatar 2024 dalle grandi emozioni, che sarà solo la terza edizione di questa gara sul circuito di Lusail.

FORMULA 1 GP QATAR 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Anche l’appuntamento con la diretta Formula 1 per quanto riguarda la gara del Gp Qatar 2024 non sarà in chiaro: su Tv8 infatti sarà possibile seguire solo la differita che verrà mandata in onda alle ore 21:30, invece la diretta Formula 1 sarà appannaggio della sola televisione satellitare sul canale Sky Sport F1 HD, che trovate al numero 207 del decoder, con la solita squadra comandata da Carlo Vanzini che commenterà il Gp Qatar 2024 a Lusail.

Dobbiamo poi ricordare che sarà possibile seguire la diretta Formula 1 in streaming video, come sempre senza costi aggiuntivi per quanto riguarda gli abbonati Sky: in questo caso è attiva l’applicazione Sky Go, grazie alla quale potrete inserire i vostri dati su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e, anche in mobilità, non perdere nemmeno un istante di questa appassionante domenica dedicata al Gp Qatar 2024.

DIRETTA FORMULA 1 GP QATAR 2024: LA SITUAZIONE

Cosa dire dunque in attesa della diretta Formula 1 per il Gp Qatar 2024? Intanto, bisogna ricordare la situazione di tensione in casa Ferrari: la scorsa settimana a Las Vegas è impazzata la polemica tra Charles Leclerc – soprattutto – e Carlos Sainz con lo spagnolo che, secondo il monegasco, sarebbe stato colpevole di non aver rispettato in almeno due occasioni gli ordini di scuderia, che però – stando almeno ai team radio circolati – non sarebbero stati così chiari.

Al netto di quanto davvero accaduto, è chiaro che ora Leclerc e Sainz debbano provare a riappacificarsi almeno per queste due gare: in palio per la Ferrari c’è il Mondiale costruttori e non sarebbe davvero poco. Per il resto, Verstappen ha già vinto il quarto titolo consecutivo nella stagione per lui più complicata: se nel 2021 l’olandese aveva sorpreso tutti per il modo in cui era riuscito a sopravanzare il dominatore Lewis Hamilton, in questa occasione aveva la monoposto più forte nella prima metà di stagione, ma poi la crescita di McLaren e Ferrari ha tolto alla Red Bull questo status e Verstappen è stato bravissimo a gestire la situazione, aiutato forse anche da qualche sbaglio di troppo da parte di Lando Norris. Dunque ora con la diretta Formula 1 ci apprestiamo a vivere il Gp Qatar 2024, sperando che sia un grande spettacolo.