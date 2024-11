CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN HA IPOTECATO IL MONDIALE PILOTI?

La classifica Formula 1 2024 torna grande protagonista, perché mancano ancora tre Gran Premi alla fine della stagione ed entrambi i titoli sono ancora da assegnare. Al primo mattino di oggi, domenica 24 novembre, ci attende il Gran Premio di Las Vegas 2024 e dobbiamo osservare che i giochi sembrano essere ormai praticamente chiusi per quanto riguarda il Mondiale Piloti, che vede infatti Max Verstappen ormai vicinissimo al poker consecutivo avendo raggiunto quota 393 punti con il capolavoro di Interlagos, mentre Lando Norris ha 331 punti e quindi ben 62 lunghezze di ritardo, un abisso a questo punto dell’anno.

Il Brasile ha fatto la differenza, perché c’erano tutte le premesse per una gara favorevole a Norris ed invece Verstappen ha dato una dimostrazione di classe sul bagnato e si è preso una vittoria che potrebbe essere una sorta di colpo del ko. Per il britannico della McLaren adesso l’obiettivo è quello di rinviare il verdetto, ma onestamente recuperare 20 e passa punti ad ogni Gran Premio appare pura utopia. Semmai potrebbe essere Charles Leclerc a fare un pensierino alla piazza d’onore, perché nella classifica Formula 1 2024 per il monegasco della Ferrari sono 24 i punti di ritardo dallo stesso Norris.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA FERRARI INSEGUE LA MCLAREN FRA I COSTRUTTORI

La lotta potrebbe essere più aperta nella classifica Formula 1 2024 per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, non fosse altro perché ovviamente sono di più i punti ancora in palio quando si parla del Campionato delle scuderie. La situazione ci parla di una McLaren prima con 593 punti, seguono la Ferrari al secondo posto a quota 557 e la Red Bull che è terza con 544 punti, quindi rispettivamente con 36 e 49 lunghezze di ritardo. Il Cavallino Rampante si deve quindi guardare alle spalle, ma è chiaro che secondo o terzo posto cambierebbe poco: il sogno è riportare il Mondiale Costrutori a Maranello per la prima volta dal 2008 e tutto sommato non sarebbe impossibile.

Certo, bisognerà ridurre il passivo fin da Las Vegas, sperando magari che Carlos Sainz torni ad essere il fantastico pilota ammirato fra Austin e Città del Messico e non colui che purtroppo per tutto il weekend non ne ha azzeccata una a Interlagos. Lo spagnolo è 18 punti alle spalle di Oscar Piastri, quindi potrebbe fare la corsa sull’australiano come Leclerc la sta facendo su Norris. La Red Bull avrebbe invece bisogno della “resurrezione” di Sergio Perez, perché in questa stagione così vibrante nemmeno Max Verstappen può bastare da solo per il titolo dei Costruttori.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 393

2. Lando Norris (McLaren) 331

3. Charles Leclerc (Ferrari) 307

4. Oscar Piastri (McLaren) 262

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. George Russell (Mercedes) 192

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8. Sergio Pérez (Red Bull) 151

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 31

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 28

12. Pierre Gasly (Alpine) 26

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 14

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 593

2. Ferrari 557

3. Red Bull 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin 86

6. Alpine 49

7. Haas 46

8. Racing Bulls 44

9. Williams 17