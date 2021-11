Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 e qualifiche: info streaming video (Gp Brasile)

Siamo in diretta con la Formula 1 anche in questo venerdi 12 novembre 2021 per dare il via al fine settimana dedicato al Gran premio del Brasile 2021. Dopo le emozioni della prova messicana, ecco che il Circus si sposta sull’iconico tracciato di Interlagos per la 19^ tappa della stagione, dove pure ancora una volta sarà dato spazio al nuovo format proposto da Liberty media. Come già occorso a Silverstone e Monza, il classico calendario di un weekend di gara per la Formula 1 verrà stravolto con l’introduzione della gara sprint di sabato, prova “veloce” dove pure verranno assegnati pochi punti validi per la classifica iridata (dove è lotta infuocata tra Verstappen e eHamilton ancora) e verrà fissato lo schieramento di partenza per la gara di domenica.

Di conseguenza per la giornata di oggi, venerdi 12 novembre, per la diretta della formula 1 è stata prevista una sola sessione di prove libere (anzichè le solite due) e già le qualifiche, che disegneranno lo schieramento di partenza per la sprint di domani. Una novità succosa a cui è il caso di farci ormai l’abitudine, vista l’intenzione della Fia di estendere tale nuovo forma a un numero più ampio di gp per la prossima stagione: vediamo allora da vicino anche i nuovi orari previsti per oggi per la diretta della Formula 1, tenuto conto che per il Gran premio del Brasile 2021 pure dovremo fare i conti anche con il fuso orario. Calcolate le 4 ore di differenza tra Italia e San Paolo, vediamo che oggi per la Fp1 dovremo attendere le ore 16.30 italiane e al solito sarà un’ora di prove prima della bandiera a scacchi: a seguire avremo le qualifiche per il Gp del Brasile, previste dalla ore 20.00 alle ore 21,00, sempre per il fuso orario italiano.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Ricordato queste novità di programmazione in vista del Gp del Brasile 2021 della formula 1, tocca ora ricordare agli appassionati anche come sarà possibile non perdersi nemmeno un istante di quanto accadrà a Interlagos in tv e streaming video, tappa del mondiale dove ancora sarà il duello Verstappen-Hamilton a rubare la scena (dopo tutto mancano solo 3 gp alla conclusione della stagione). In tal senso giova segnalare che tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming delle prove brasiliane tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne saranno visibili solo su Sky, mentre invece gli appuntamenti di sabato e domenica (Fp2, Sprint Race e Gara) per il Gp di Brasile 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo infine ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana a San Paolo. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo ancora che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo gli appuntamenti del sabato e della domenica per il Gran premio del Brasile 2021, e solo in differita. Come al solito le sessioni del venerdi e dunque, per questa volta, Fp1 e qualifiche saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI PER IL GRAN PREMIO DEL BRASILE A INTERLAGOS

Date le prime indicazioni per non perdersi neppure un’istante della diretta della Formula 1, sia pure per le prime sessioni del Gran premio del Brasile 2021 tra Fp1 e qualifiche, tocca ora dare spazio anche ai protagonisti più attesi sul tracciato di Interlagos. Anche alla vigilia della 19^ tappa del mondiale della F1, i riflettori si accendono su Max Verstappen e Lewis Hamilton, ancora impegnati in uno strenuo duello per il titolo di campione del mondo. Con i successi conseguiti nelle ultime settimana a Austin e Messico, l’olandese della Redbull è per il momento il favorito al trionfo, potendo vantare nella classifica del mondiale piloti un vantaggio di 19 punti sul campionissimo inglese: pure quando si parla di Hamilton un distacco di tale ampiezza è nulla e già in questo fine settimana brasiliana i rapporti di forza potrebbero ben cambiare e non solo in pista.

Alle loro spalle pure al solito il ventaglio di piloti pronti a mettersi in mostra (pur non avendo ormai da tempo, ambizioni da mondiale) è grande: ecco allora le “seconde guide” di Redbull e Mercedes e dunque Perez e Bottas, impazienti di mettersi in mostra e non solo per “aiutare” i colleghi di box, ma pure le Ferrari di Leclerc e Sainz, da cui forse ci attendevamo qualcosa di più nelle ultime uscite e che vorranno dunque “rimediare” già da oggi, per i primi giri a Interlagos. Ma non solo: per la diretta della Formula 1 in questo venerdi 12 novembre sono occhi puntati anche sulle McLaren, con Norris e Ricciardo appena in sordina nelle ultime uscire, come pure l’Alpha Tauri, che con Gasly sta facendo molto bene. Senza scordare i vari veterani, come Vettel, Raikkonen e Alonso, che conoscono molto bene il tracciato e certo sfrutteranno tale esperienza a loro vantaggio. Davvero i big non mancheranno oggi: la diretta Formula 1 della prova libera Fp1 e qualifica del Gran Premio del Brasile 2021 a San Paolo sta per cominciare….



