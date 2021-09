Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Olanda 2021)

DIRETTA FORMULA 1: SI FA TAPPA A ZANDVOORT PER IL GP D’OLANDA!

Non si sono ancora spente le polemiche per quanto occorso a Spa la scorsa domenica, e già la Formula 1 torna in diretta oggi, venerdi 3 settembre 2021 per le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio d’Olanda 2021. Siamo dunque sull’iconico tracciato di Zandvoort: dopo un anno di attesa (rispetto al programma ) e 36 dall’ultima volta che la F1 ha fatto qui tappa, torniamo dunque sul tracciato collocato a pochi km dalla città di Haarlem, e davvero non vediamo l’ora di far parlare solo la pista.

Il circuito si annuncia molto impegnativo, con tante curve tecniche: non sarà dunque affatto facile da addomesticare e sicuramente saranno scintille per la diretta della Formula 1 fin da questo venerdi. Ricordiamo dunque gli appuntamenti di oggi: al solito il venerdi della Formula 1 sarà riservato alle prime due sessioni di prove libere, e per il Gp d’Olanda 2021 non facciamo eccezioni. Da programma sarà dunque appuntamento alle ore 11.30 per la Fp1 e dovremo attendere le ore 15.00 perchè cominci anche la Fp2: entrambe le session avranno durata un’ora, fino alla bandiera a scacchi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Ricordiamo a tutti gli appassionati come sarà possibile non perdersi nulla della Formula 1 del Gran premio d’Olanda 2021, sia pure per le prime prove libere in programma solo oggi. Ricordiamo allora ancora una volta che al solito, tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che da anni detiene i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e che dunque è punto di riferimento indispensabile: il satellite garantirà anche lo streaming tramite il servizio Sky Go di tutte le sessioni in terra oranje. Va però ricordato che le prove libere, Fp1 e Fp2, in programma oggi a Zandvoort saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara, di sabato e domenica, per il Gp d’Olanda 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre.

Possiamo poi ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1, compresi dunque quelli del gran premio olandese, sarà affidata a Carlo Vanzini, sempre affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana in terra belga con collegamenti e approfondimenti. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, lo abbiamo appena accennato prima, non sarà possibile seguire le prime sessioni di prove libere della Formula 1 di quest’oggi, e pure sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio d’Olanda 2021, e solo in differita, anche se di poche ore. Come al solito Fp1 e Fp2 sono escluse dal piano per la tv in chiaro: le due sessioni da Zandvoort saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, con gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP OLANDA 2021: I PROTAGONISTI A ZANDVOORT

Dati i primi riferimenti per la diretta della Formula 1 per il Gran premio d’Olanda 2021 oggi, tocca ora vedere quali saranno i protagonisti annunciati nelle prime sessioni di prove libere. Trattandosi di un tracciato praticamente inedito per i piloti presenti nel paddock, ci pare complicato immaginare una lista ristretta di protagonisti, anche per la Fp1 e Fp2. Pure sicuramente l’attenzione di tutti oggi sarà concentrata sul padrone di casa Max Verstappen, che pure si presenterà davanti a una marea oranje da vice-leader della classifica del mondiale piloti, nonché vincitore (se possiamo dirlo) dell’ultimo banco di prova dl campionato a Spa.

Con il pilota Redbull faremo attenzione anche al compagno di squadra Sergio Perez, fresco di rinnovo (e di brutta figura a Spa, con l’incidente occorso al giro di ricognizione), ma pure al primo rivale dell’olandese volante e dunque il campione del mondo della Formula 1 Lewis Hamilton, che proverà l’impresa in “territorio nemico”. Fin dalla Fp1 e Fp2 della Formula 1, in diretta oggi da Zandvoort, cercheranno certo il loro “posto al sole” anche le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc e chissà che possa sorprenderci qualche volto fresco del mondiale, da Lando Norris a Geroge Russell e Pierre Gasly, senza trascurare i veterani, che pure oggi saranno messi alla pari dei colleghi, su questo tracciato praticamente inedito: siamo curiosi di vedere come Ricciardo, Alonso e Vettel se la caveranno qui. L’attesa dunque, come possiamo vedere è tanta: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Olanda 2021 a Zandvoort sta per cominciare…



