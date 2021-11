Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Messico 2021)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 5 novembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2021 dalla capitale Città del Messico sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, che ospita il diciottesimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, il quale si sta rivelando un duello sempre più avvincente fra Max Verstappen e Lewis Hamilton. La tensione si fa sempre più alta, anche perché non eravamo più abituati a una lotta così serrata per la conquista del Mondiale. Due settimane fa ad Austin la vittoria di Max Verstappen è stata un colpo durissimo per Lewis Hamilton perché il Texas tradizionalmente era un feudo della Mercedes, che invece ha incassato una sconfitta che ha dilatato a 12 punti il vantaggio di Verstappen.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati da ben sette di fuso orario che ci separano da Città del Messico: questo significa che oggi pomeriggio avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 18.30 italiane (le 11.30 locali); si girerà come di consueto in questa stagione per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 22.00 per la seconda sessione FP2, presumibilmente ancora più importante perché si disputerà all’incirca alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara della domenica, a maggior ragione considerando che si torna in Messico dopo due anni a causa della forzata assenza per Covid del 2020, dunque c’è da riprendere confidenza con la pista. Da segnalare anche una novità formale: quest’anno il GP è intitolato alla città e non allo Stato, dunque vivremo il Gran Premio di Città del Messico 2021.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Città del Messico 2021 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio del Messico in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale, ma solo in differita. Cosa succederà dunque in questo ritorno a Città del Messico?

Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bocci che sarà l'uomo della Sky Sport Tech Room.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio del Messico 2021 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 nemmeno per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Città del Messico saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP MESSICO 2021: LA SFIDA ROVENTE

In attesa del via alla diretta Formula 1, fatalmente bisogna tornare a parlare ancora del grande duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, come abbiamo già accennato, è al comando della classifica, un primato che possiamo anche definire meritato per Verstappen, che finora ha vinto ben tre Gran Premi in più rispetto a Hamilton (8-5), però l’inglese è sempre in scia e di conseguenza potremmo dire che tutto è ancora possibile, dal momento che 12 punti di differenza con cinque Gran Premi ancora da disputare sono davvero pochi. Hamilton sembra soffrire questa concorrenza alla quale non era più abituato: l’inglese commette qualche errore di troppo, alla lunga vedremo però se Verstappen patirà il fatto di essere per la prima volta in corsa per il titolo – per ora, dobbiamo dire che Max non sta soffrendo la pressione.

Naturalmente potrebbe avere un peso fondamentale anche il duello tecnico tra Mercedes e Red Bull: a Città del Messico le ‘lattine’ avevano vinto un paio di volte con Max Verstappen anche nelle stagioni del dominio Mercedes e questo fa pensare che il circuito intitolato ai fratelli Rodriguez possa essere particolarmente favorevole alla Red Bull. Oggi inizieremo a capire se potrà essere davvero così, di certo la Mercedes deve evitare di perdere altro terreno. I team poi saranno decisivi per tenere sotto controllo il livello della sfida: vero che la leggenda di Ayrton Senna e Alain Prost è passata anche dai loro incidenti, ma sarebbe meglio evitare rischi come quello di Monza – bisognerebbe fare un monumento a chi ha voluto e progettato l’Halo…

DIRETTA FORMULA 1: SPERANZE FERRARI?

Dobbiamo poi parlare anche della Ferrari: ripetendo quello che abbiamo già detto in numerose altre occasioni, Maranello è in netta crescita rispetto al disastroso 2020. Ciò non basta ancora per essere felici perché ad esempio la Ferrari ha ormai superato i due anni senza vittorie, tuttavia si può almeno sperare per il futuro, magari già con qualche bella soddisfazione nell’ultima parte dell’attuale Mondiale. Il terzo posto finale nella Classifica Costruttori realisticamente è l’unico obiettivo concreto della Ferrari in questo Mondiale 2021 di Formula 1: la lotta con la McLaren si annuncia vibrante, ma l’introduzione del nuovo motore sembra avere dato effetti benefici (Charles Leclerc è stato molto veloce sul rettilineo in Turchia) potrebbe aiutare il Cavallino Rampante.

Ad Austin sono arrivate belle notizie su una pista che poteva essere più favorevole alla McLaren, il Messico invece sulla carta potrebbe sorridere alla Ferrari, che dunque si ritrova in piccolo nella stessa situazione della Red Bull, a sperare cioè che queste sensazioni vengano confermate. Al di là di questo obiettivo, l’importante è progredire sempre più per cercare il definitivo salto di qualità nel 2022: sicuramente la Ferrari è molto migliorata, tuttavia servirà ancora un grosso sforzo per arrivare a lottare con Mercedes e Red Bull per le vittorie e il titolo iridato e ogni gara deve portare un tassello, magari con i due piloti spinti anche dalla lotta interna per arrivare davanti al compagno di squadra nella classifica finale del Mondiale Piloti. Adesso dunque l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2021 a Città del Messico sta per cominciare…



