Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Turchia 2021)

DIRETTA FORMULA 1, GP TURCHIA 2021: TAPPA A ISTANBUL

La diretta della Formula 1 torna protagonista con le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio di Turchia 2021: oggi, venerdi 8 ottobre 2021 siamo dunque al tracciato di Istanbul, dove sicuramente saranno subito scintille per la 16^ tappa del mondiale della F1. Dopo infatti quanto occorso a Sochi sta diventando sempre più infuocata la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il titolo iridato e siamo sicuri che i due piloti come le rispettive scuderie verranno sfruttare al massimo le prime sessioni di prove libere e perché no, anche offrire una prestazione di potenza, per intimidire il rivale o anche gli altri piloti, che comunque daranno il massimo in questo fine settimana.

Ma non solo: questo fine settimana a Istanbul sarà anche occasione per cominciare a vedere qualche novità tecnica in vista del campionato del 2022. Pare infatti che la Ferrari monterà il nuovo motore anche sulla SF21 di Sainz (e per lui sarà dunque penalità), le cui qualità si sono intraviste pochi giorni fa a Sochi con Leclerc. Insomma ci attende un fine settimana e un venerdì riservato alla diretta della Formula 1 infuocato: vediamo dunque quale sarà il programma previsto oggi per il Gran premio di Turchia 2021. Ricordato che gli appassionati italiani dovranno anche fare i conti con il fuso orario, ecco che oggi sarà dunque appuntamento alle ore 10.30 per la Fp1 e dovremo attendere le ore 14.00 perchè cominci anche la Fp2: entrambe le sessioni di prove libere avranno durata un’ora, fino alla bandiera a scacchi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Segnaliamo dunque che al solito, tutte le tappe del weekend della F1 nella captale turca saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che da anni detiene i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e che dunque è punto di riferimento indispensabile per tutti gli appassionati delle 4 ruote: il satellite garantirà anche lo streaming tramite il servizio Sky Go di tutte le sessioni previste questo fine settimana, comprese quelle odierne. Va però ricordato che le prove libere, Fp1 e Fp2, in programma in questo venerdi 8 ottobre saranno visibili solo su Sky, mentre qualifiche e gara, di sabato e domenica, per il Gp di Turchia 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma attenzione, solo in differita di poche ore su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre.

Aggiungiamo che pure quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1, compresi dunque quelli del gran premio turco, sarà affidata a Carlo Vanzini, sempre affiancato da una schiera di commentatori tecnici di gran valore, tra cui spicca la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana a Istanbul con collegamenti e approfondimenti puntuali. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Abbiamo infine accennato prima che per quanto riguarda la tv in chiaro non sarà possibile seguire le prime sessioni di prove libere della Formula 1 di quest’oggi, e pure sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio della Turchia 2021, e solo in differita, anche se di poche ore. Come al solito Fp1 e Fp2 sono escluse dal piano per la tv in chiaro: le due sessioni da Istanbul saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, con gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI A ISTANBUL

Dati i riferimenti per seguire la diretta della Formula 1 per le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio di Turchia 2021, serve ora provare a individuare dei possibili protagonisti oggi sul tracciato di Istanbul. Come abbiamo accennato prima, con un tuitolo mondiale assolutamente apertissimo, i riflettori oggi si accendono inevitabilmente su Max Verstappen e Lewis Hamilton, che davvero stanno dando spettacolo, nella graduatoria come ovviamente in pista (e non sempre nel miglior dei modi, come è accaduto a Monza). I due davvero non stanno risparmiando colpi e potrebbero dare in escandescenze su un tracciato molto insidioso come è quello turco (dove comunque è stato rifatto il manto, per diminuire la scivolosità, che ha regalato nel 2020 una gara davvero sorprendente). Pure al solito non saranno i soli: ecco allora i colleghi di scuderia Bottas e Perez che alla guida delle migliori monoposto del campionato, vorrebbero fare qualcosa di più di una solida prestazione.

Per la diretta della Formula 1 per il Gp di Turchia 2021, prue facciamo attenzione alle Ferrari: come abbiamo detto prima, la scuderia del cavallino con questo fine settimana proverà il nuovo motore 2022 su entrambe le SF21 e non vediamo l’ora di vederlo all’opera, pure se depotenziato, in ossequio al regolamento attuale. Le prestazioni di Sainz e Leclerc, fin dalle prove libere, Fp1 e Fp2 saranno messe sotto al microscopio dal tecnici e appassionati, nella speranza di ottenere finalmente risposte ottimiste in vista del prossimo campionato del mondo. A Istanbul poi facciamo attenzione a Lando Norris: il pilota inglese, molto deluso dall’occasione mancata a Sochi è pronto a riscattarsi e con gli interessi sulle curve turche. Nei giorni scorsi la scuderia si è riunita per tre giorni in ritiro per capire che cosa non è andato in Russia e come migliorare e permettere ai suoi piloti di tornare in vetta: Norris e Ricciardo promettono battaglia (specie dopo la doppietta italiana). E poi non scordiamo che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo: Alonso, Vettel, Gasly e tutti gli altri possono ancora dire la loro a Istanbul, anche oggi. L’attesa dunque, come possiamo vedere è tanta: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Turchia 2021 a Istanbul sta per cominciare…



