Incidente Hamilton Verstappen F1, GP d’Italia 2021/ Video choc: Lewis salvato da Halo

Incidente terribile tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel corso del GP d’Italia 2021 di Formula Uno, che si sta attualmente disputando. Sono immagini davvero da brividi quelle che sono state mostrate in diretta televisiva e che restituiscono, in particolare al rallenty, tutta la durezza di un impatto che sarebbe potuto costare la vita al campione del mondo inglese, se non ci fosse stato l’Halo a riparargli la testa dalla ruota posteriore destra della Red Bull dell’olandese, planata letteralmente sulla Mercedes del britannico.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Italia, tra i litiganti Hamilton e Verstappen gode Ricciardo!

Un’immagine epica e destinata a diventare l’emblema della lotta per il titolo iridato: il sinistro si è verificato al 26° dei 53 giri di gara in programma e subito si è registrato l’ingresso in pista della safety car. Cosa è successo, di preciso? Hamilton si era fermato per il cambio gomme ed era rientrato in pista alle spalle di Lando Norris, ma affiancato a Verstappen, giungendo così appaiato a lui alla prima chicane, con l’olandese che occupava una posizione interna. Hamilton non ha voluto lasciargli strada libera e ha resistito, finendo addosso al suo rivale. A quel punto, guardando bene le immagini, si nota che la Red Bull di Verstappen è rimbalzata su un cordolo, ‘decollando’ e precipitando sulla Mercedes di Hamilton.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen-Hamilton 0-0!

INCIDENTE HAMILTON VERSTAPPEN, VIDEO CHOC: TRAGEDIA SFIORATA

La direzione del GP d’Italia ha fatto sapere che l’incidente tra Hamilton e Verstappen sarà investigato dopo la gara. Intanto, si può tranquillamente asserire che, senza l’Halo, la Red Bull sarebbe finita direttamente sul casco di Lewis Hamilton e, di conseguenza, la protezione ha salvato la vita del campione del mondo, ritiratosi dopo 107 Gran Premi portati consecutivamente a termine.

Il sollievo più grande, però, è stato sicuramente garantito dalle inquadrature che hanno mostrato Verstappen e il suo rivale senza problemi di salute, nonostante non possano essere felici per l’accaduto, perdendo la possibilità di allungare reciprocamente sul rivale nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Verstappen a +5! Mondiale piloti e costruttori Gp Italia 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA