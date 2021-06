Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Stiria 2021)

DIRETTA FORMULA 1, GP STIRIA 2021: TAPPA IN AUSTRIA

Dopo l’appuntamento francese, la Formula 1 è in diretta oggi, venerdi 25 giugno 2021 per le prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Stiria 2021, sull’iconico tracciato del Redbull Ring, tra Zeltweg e Spielberg. Si accende dunque l’ottavo fine settimana del campionato del mondo 2021 di Formula 1 e siamo davvero impazienti di tornare sulle curve del tracciato austriaco, che pure farà da scenario a un doppio appuntamento per il mondiale, esattamente come occorso solo un anno fa. Lo ricordiamo bene: nella stagione 2020, tormentata dalla pandemia da coronavirus, era stato il tracciato posto tra Zeltweg e Spielberg a ospitare la prima prova del campionato (dopo l’annullamento della gara australiana e il lungo stop al mondiale) e pure la seconda, sotto il nome di Gp di Stiria (come sarà anche questo fine settimana). Allora furono grandi emozioni e pure tante scintille ci aspettano già oggi, quando la Formula 1 sarà in diretta per le prime prove libere. Segnaliamo allora che, calendario alla mano, oggi saremo in pista per il Gran Premio di Stiria 2021 già alle ore 11.30 per la Fp1 della Formula 1, mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 15.00: al solito entrambe le sessioni di prove libere dureranno solo un’ora, prima della bandiera a scacchi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Nell’attesa di dare la parola alla pista, andiamo a scoprire come vedere ogni istante della Formula 1 al Gp di Stiria 2021, pure in questo venerdì riservato alle prove libere Fp1 e Fp2. Segnaliamo dunque subito che, al solito, tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne delle prove libere saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp di Stiria 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo poi ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca chiaramente la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena segnalato appena sopra, che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio di Stiria 2021, e solo in differita. Come al solito le prime due sessioni di prove libere sono escluse dal piano: Fp1 e Fp2 della prima prova austriaca saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP STIRIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di entrare nel vivo della diretta della Formula 1 per le prime due sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio di Stiria 2021, andiamo a vedere quali saranno i big che dovremo tenere d’occhio fin da questi primi appuntamenti al Redbull Ring, oggi. Ovviamente primi nomi che saltano all’occhio sono quelli di Max Verstappen e Sergio Perez, i due piloti Redbull pronti a regalare scintille su quella che è la pista di “casa” della propria scuderia. I due poi stanno vivendo un momento magico per la stagione iridata: dopo anche il trionfo occorso a Le Castellet, l’olandese è leader assoluto del mondiale (a +12 da Hamilton) e davvero non sta sbagliando un colpo al volante della RB16B. Pure il suo compagno di squadra no sta demeritando: dopo un avvio in sordina, il messicano è tornato finalmente a vincere solo pochi giorni fa a Baku e in Francia è pure salito sul podio, confermando la prima posizione del team di Horner anche nella graduatoria riservata ai costruttori.

Dopo le due vetture austriache, saranno oggi riflettori puntati, per la diretta della Formula 1 per il Gp di Stiria 2021 su Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, entrambi a caccia di riscatto (specie il finlandese, che sta deludendo), come anche su entrambi i piloti Ferrari, Leclerc e Sainz, che hanno davvero fatto una brutta figura solo pochi giorni fa nella gara francese. Attenzione naturalmente a Lando Norris, sempre un pericolo al volante della McLaren, come pure di diversi outsider che si stanno facendo valere e parecchio in questa fase del campionato del mondo della Formula 1, dal giovanissimo Gasly, alla vecchia guardia con Ricciardo, Vettel e Alonso. I nomi dunque non mancano e ci attende una giornata veramente intensa al Redbull Ring, dunque mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2021 a Zeltweg sta per cominciare…



