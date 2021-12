Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Arabia Saudita)

DIRETTA FORMULA 1: PROVA INEDITA!

Siamo in diretta con la Formula 1 anche oggi, sabato 5 dicembre 2021, per il Gran premio dell’Arabia Saudita 2021, penultima prova del campionato del mondo e banco di prova pure del tutto inedito, dove pure potrebbe anche decorso questa edizione del mondiale F1. L’attesa verso questa nuova tappa è grande, specialmente se consideriamo che oggi, oltre alla terza e ultima sessione di prove libere, la Fp3, saremo in pista a Jeddah anche per le qualifiche, che disegneranno la griglia di partenza per la gara di domenica come la prima pole position su questo tracciato cittadino, mai affrontato prima d’ora dal circus. Siamo dunque davvero impazienti di far parlare la pista: prima però vediamo che ci riserva nel dettaglio il programma odierno.

Come detto prima, la Formula 1 sarà oggi in diretta per Fp3 e qualifiche del Gran premio dell’Arabia Saudita 2021: gli appassionati pure, controllando il calendario dovranno fare attenzione a due cose, e dunque alle due ore di fuso orario con l’Itala e al fatto che le prove sono state organizzate in notturna. Facendo dunque ora i giusti calcoli con il fuso, apprendiamo che la Formula 1 sarà in diretta da Jeddah per la terza sessione di prove libere solo alle ore 15.00: al solito la Fp3 durerà un’oretta. Per le qualifiche ufficiali, che disegneranno griglia di partenza e pole position, dovremo attendere invece le ore 18.00: la bandiera a scacchi sventolerà ancora dopo 60 minuti circa.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Siamo in un momento delicatissimo della stagione e certo gli appassionati non vorranno perdersi nemmeno un’istante di quanto accadrà in pista per il Gp dell’Arabia Saudita 2021 della Formula 1. Ecco che allora in tal senso vale la pena ricordare che anche oggi le imprese dei campioni della Formula 1 per la prova araba saranno trasmesse in tv, come ormai è tradizione da qualche anno, su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che fornisce agli abbonati anche il servizio di streaming video. Aggiungiamo però che le qualifiche del Gp d’Arabia Saudita 2021 non saranno disponibili in tempo reale e in chiaro su Tv8 , ma solo in differita, sia pure di poche ore.

Va poi ricordato che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, che pure sarà affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi.

Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” anche in terra araba saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati alla tv satellitare avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che purtroppo, coloro che non sono abbonati a Sky non potranno seguire le qualifiche del Gran premio d’Arabia Saudita 2021 in chiaro e in tempo reale su Tv8, ma solo in differita, sia pure di poco. Di conseguenza saranno ancor più utili i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, sempre aggiornati.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2021: È BANCO DI PROVA INEDITO!

Volendo ancora spendere due parole ancora sul Gran premio dell’Arabia Saudita 2021, penultima tappa del mondiale e atteso banco di prova della Formula 1, in diretta oggi, va senza dubbio marcato che si tratta di una prova completamente inedita per il circus. Mai prima di questo fine settimana la F1 era scesa in pista in Arabia Saudita e davvero non vediamo l’ora di conoscere meglio le curve di questo inedito tracciato, che pure si snoda tra le vie dalle cittadina di Jeddah, dietro allo scenario del Mar Rosso. Annunciato già nel 2020, dopo un paio di anni di “corteggiamento” del paese alla Formula 1, il Gran premio dell’Arabia Saudita rappresenta certo un banco di prova interessante, il quinto poi che vede la F1 protagonista nel Medio Oriente, dopo Bahrein, Abu Dhabi, Sakhir e Qatar (di pochi giorni fa).

Pure va detto che la nascita di questa prova non è stata tra le più “semplici”. Nei mesi precedenti infatti parecchi voci si erano levate contro l’idea del circus di sbarcare in Arabia Saudita, stato più volte accusato di violazione dei diritti umani. Anzi nel febbraio 2021, 45 organizzazioni per i diritti umani avevano invito la Mercedes e Lewis Hamilton a boicottare il Gp, citando il ruolo del governo nella guerra civile yemenita: lo stesso pilota inglese di recente ha espresso il suo disappunto per essere qui a Jeddah a combattere per il mondiale. Pure di fatto pista e team saranno regolarmente oggi in pista per disputare Fp3 e qualifiche della Formula 1, in diretta da Jeddah. E chissà che l’inglese possa oggi anche dare da sorridere ai suoi fan, che spingono per l’ottenimento dell’ottavo titolo iridato. Certo sulla carta Hamilton come la squadra anglotedesca sono oggi gran favoriti, ma su un tracciato non notissimo, il colpo di scena è dietro l’angolo. Non ci resta dunque che metterci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Arabia Saudita 2021 a Jeddah sta per cominciare…



