Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Austria 2022)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 8 luglio, torna protagonista con le prove libere FP1 e in seguito le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2022 dal circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline tra le località della Stiria di Zeltweg e Spielberg. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà, per la seconda volta nel Mondiale 2022 dopo Imola, quello che prevede domani la Sprint Race: questo significa che oggi pomeriggio avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per le qualifiche, la sessione che in questo caso serve a stabilire la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, che poi a sua volta determinerà la griglia per il Gran Premio di domenica.

L’Austria nelle ultime stagioni si sta “specializzando” ad offrire appuntamenti particolari per la Formula 1: nel 2020 il Mondiale cominciò proprio dal Red Bull Ring a causa dello stravolgimento del calendario iridato causato dalla pandemia di Covid con due Gran Premi consecutivi nella tradizionale fascia di inizio luglio, poi ecco nel 2021 una nuova doppietta al Red Bull Ring sempre a causa di modifiche al calendario dovute al Coronavirus. Nel 2022 il Gran Premio d’Austria torna “unico” nel calendario della Formula 1, ma offrirà la particolarità della Sprint Race, in casa di Max Verstappen e soprattutto della sua Red Bull, intenzionata a confermare il dominio recente nella gara sul circuito di proprietà delle lattine.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PROVE E QUALIFICHE

Le prove libere FP1 e le qualifiche di Formula 1 del Gran Premio d’Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring tra le località di Zeltweg e Spielberg, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go e Now TV. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky in tempo reale.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Austria 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara, dal momento che saranno visibili per tutti solamente in differita. Oggi però ci sarà un appuntamento in più del solito in chiaro, anche se in differita, perché alle ore 22.00 saranno visibili le qualifiche mentre in generale al venerdì su Tv8 non si vede nulla. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA 2022: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio d’Austria 2022, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci al Red Bull Ring. Nelle due gare del 2021 ci fu addirittura una doppietta di vittorie per Max Verstappen, a dimostrazione di una chiara superiorità sul tracciato che è letteralmente casa per la Red Bull, pronta logicamente ad approfittare di questa superiorità sulla carta per provare ad allungare ulteriormente il margine di vantaggio sulla Ferrari e i suoi piloti, in un “gioco delle coppie” danno sottovalutare, perché in diverse occasioni abbiamo visto che Sergio Perez e Carlos Sainz non sono solamente scudieri.

La differenza è però evidentemente nel fatto che in casa Red Bull le gerarchie sono solidissime, forse anche troppo – nel senso che Perez è stato richiamato “all’ordine” anche in un un paio di gare nelle quali avrebbe meritato più di Verstappen – mentre la Ferrari soffre del problema opposto, tanto da avere suscitato voci addirittura di un ipotetico complotto interno contro Charles Leclerc, che francamente sembra una colossale assurdità. Questo però non sminuisce le responsabilità della Ferrari, che in almeno in un paio di occasioni (Montecarlo e Silverstone) ha davvero danneggiato Leclerc, senza contare le gare rovinate invece dai guasti meccanici.

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA 2022: GLI ALTRI ASPIRANTI

Quanto ai compagni di squadra, dobbiamo dire che sia Sergio Perez sia Carlos Sainz stanno facendo più che degnamente la loro parte. Per lo spagnolo della Ferrari ovviamente è stato memorabile il weekend di Silverstone, nel quale il figlio d’arte ha ottenuto al sabato la prima pole position della carriera e alla domenica anche la prima vittoria, difficile immaginare un Gran Premio migliore per Sainz. Dall’altra parte, Sergio Perez è stato ancora più costante e senza le decisioni forti da parte della Red Bull in quelle gare cui avevamo già accennato avrebbe potuto essere addirittura più vicino a Verstappen, ma in casa Red Bull sa benissimo quale sia il suo ruolo.

Mai escludere del tutto la Mercedes, ma George Russell e Lewis Hamilton devono evidentemente recitare da terzi incomodi avendo qualcosa in meno rispetto a Red Bull e Ferrari. Hamilton si è tolto la soddisfazione di salire almeno sul podio a Silverstone, che invece ha riservato una delusione tremenda quella che era la gara di casa anche per il suo giovane e rampante compagno di squadra. Adesso però l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2022 al Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











