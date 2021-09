Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Olanda 2021)

DIRETTA FORMULA 1: GP OLANDA, UN PERCORSO PIENO DI INSIDIE

Ci siamo, la diretta della Formula 1, oggi sabato 4 settembre 2021 ci offre la Fp3 e le qualifiche ufficiali del Gran premio d’Olanda 2021 e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista di Zandvoort e di scoprire chi oggi strapperà la pole position e la prima posizione nella griglia di partenza in vista della gara di domani. L’attesa è grande: dopo ben 36 anni di assenza la Formula 1 infatti è tornata sull’iconico tracciato Orange, che pure fine dalle prime sessioni di prove ieri ha messo a durissima prova un po’ tutti i nostri beniamini del paddock.

Diretta Formula 1/ Prove libere live, streaming video: uno-due Ferrari, FP2 è Rossa

La pista, lontana pochi km dalla città di Harleem è estremamente tecnica e le sue curve al limite: non sarà battaglia noiosa quella a cui assisteremo oggi per la diretta della Formula 1 per il Gp d’Olanda 2021, specialmente durante le qualifiche. Vediamo allora il programma e gli orari della giornata odierna, così da non perderci neppure un’istante della diretta della Formula 1 in questo sabato 4 settembre. Detto che non vi sono problemi di fuso orario tra Italia e Olanda, va dunque ricordato che, come di consueto sarà la terza e ultima session di prove libere, la Fp3 ad aprire le danze, per la precisione alle ore 12.00 e al solito la sessione durerà 60 minuti. Da programma invece le qualifiche cominceranno alle ore 15.00. qui sarà lotta per la pole position sul tracciato di Zandvoort.

DIRETTA FORMULA 1/ Ufficiale, Verstappen ha vinto il Gp del Belgio 2021!

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Vediamo come non perderci neppure instante della Formula 1, oggi per il Gran premio d’Olanda 2021. Segnaliamo subito che le imprese dei campioni della Formula 1 sulla pista di Zandvoort saranno trasmesse in tv, come ormai è tradizione da qualche anno, su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che fornisce agli abbonati anche il servizio in streaming video. Aggiungiamo però che le qualifiche del Gp olandese 2021 non saranno disponibili in tempo reale e in chiaro su Tv8 , ma solo in differita, sia pure di poche ore.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Belgio: Verstappen soffia la pole position a Russell

Ricordiamo poi che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. La visione dunque delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021 sarà dunque garantita gratuitamente a tutti, ma in differita di poche ore: l’appuntamento a Zandvoort è previsto per le ore 18.30 su Tv8. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, COSA E’ SUCCESSO IN FP1

La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda di venerdì 3 settembre si è conclusa con il solito Lewis Hamilton davanti a tutti. Una finestra di libere surreale quella vissuta a Zandvoort, dove le monoposto hanno girato poco e nulla a causa di alcuni inconvenienti tecnici alla vettura di Sebastian Vettel che hanno portato la direzione di gara a bloccare l’azione in pista con la bandiera rossa. Oltre 25′ di stop per risolvere il problema e portare via l’Aston Martin del tedesco, che ha accusato dei problemi alla parte ibrida della sua AMR21 che ha cominciato a fare fumo a bordo pista.

Dal punto di vista cronometrico, alle spalle della W12 di Hamilton che ha girato in 1:11.500 si è piazzata la Red Bull del rivale mondiale Verstappen, che nel weekend olandese dovrà fare di tutto per ricucire il gap di 3 punti che il “Re Nero” ha conquistato negli ultimi GP. Ottimi spunti anche dalla Ferrari, che chiude la sessione col terzo tempo di Carlos Sainz (a 101 millesimi da Hamilton) e il quarto di Charles Leclerc (+0.123 per il monegasco). Hanno terminato la FP1 in top 10 anche l’altra Mercedes di Bottas, quinto davanti alle Alpine di Alonso e Ocon, l’Alfa Romeo di Giovinazzi, l’Aston Martin di Stroll e l’Alpha Tauri di Gasly. (Agg. Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1, COSA E’ SUCCESSO IN FP2

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda si è tinta di “rosso”, nonostante il muro orange presente a Zandvoort per tifare e spingere Verstappen alla rimonta in classifica mondiale. Ad avere la meglio nell’ultima finestra di prove del venerdì è stata infatti la Ferrari, che con Charles Leclerc e Carlos Sainz ha firmato una doppietta che lascia ben sperare il box di Maranello. Ottima prestazione del monegasco, che ha chiuso in 1:10:902, seguito dal compagno spagnolo a soli 154 millesimi di ritardo. Il terzo tempo è stato invece registrato da Esteban Ocon, che è riuscito a contenere il distacco dalla SF21 sotto i due decimi (nello specifico 172 millesimi).

Quarto tempo per Valtteri Bottas, seguito dal padrone di casa Max Verstappen che si è concentrato di più sul passo gara per farsi trovare pronto alla sfida di domenica con Lewis Hamilton. Sessione complicata per il “Re Nero”, costretto a guardare tutti dai box dopo appena 10′ di giri in pista a causa di alcuni problemi alla sua W12. Il britannico è stato infatti costretto a posteggiare la sua Mercedes dopo aver accusato perdita di potenza e gli ingegneri hanno deciso di lavorare con tranquillità sulla monoposto per arrivare preparati alla sfida del sabato. Hanno chiuso in top 10 in FP2 Alonso, col sesto tempo, seguito da Gasly, Norris, Giovinazzi e Vettel (che venerdì mattina aveva visto andare in fumo, in tutti i sensi, la sua AMR21 che aveva accusato problemi alla MGU-K). (Agg. Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1, GP D’OLANDA 2021: UN TUFFO NELLA STORIA

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta della Formula 1 e dunque di buttarci sull’attualità, ci pare certo interessante fare un passo indietro e ricordare per sommi capi la storia del Gran premio d’Olanda della F1, oggi di nuovo sotto ai riflettori a Zandvoort. Come abbiamo accennato prima, abbiamo atteso ben 36 anni prima che la tappa oranje facesse il ritorno nel calendario iridato. E’ infatti del 25 agosto del 1985 l’ultimo gran premio olandese della Formula 1 e allora sedicesima gara del campionato del mondo, che pure vide al suo termine il trionfo di Alain Prost. Allora sul tracciato olandese fu grandissima battaglia e la vittoria di fatto venne decisa ai pit stop: partiti in vantaggio Rosberg (padre) e Senna, il primo è subito costretto a capitolare per la rottura del motore e il secondo invece si arrese alle spalle di Lauda e Prost, che proprio al passaggio ai box si giocarono il trionfo. Alla fine fu proprio il pilota austriaco della McLaren a salire sul primo gradino del podio, per la prima e poi unica vittoria della stagione: furono allora grandissime scintille ed chissà che dopo 35 anni di digiuno siano ancora vibranti emozioni per la Formula 1 al Gran premio d’Olanda.

In ogni caso va pure detto che l’attesa è stata lunga: 36 anni fa per le numerose proteste della popolazione vicina la tracciato, la prova venne estromessa dal calendario ufficiale della Formula 1 e da allora il tracciato, ridotto, ospitò solo alcune competizioni minori. Questo fino al 2020, quando venne annunciato il ritorno della gara olandese nel calendario iridato: l’attesa era grande ma lo scoppio della pandemia ha poi stravolto i piani, mettendo di nuovo in sospeso la presenza della Formula 1 nei Paesi Bassi. Ma per l’anno nuovo Zandvoort non vuole mancare ancora all’appuntamento con la Formula 1: pur in bilico per parecchio tempo, alla fine il campionato del mondo è riuscito a fare tappa sull’iconica pista oranje e con oggi anzi ci offrirà in diretta una sessione di qualifiche per il mondiale 2021 sicuramente entusiasmante. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio d’Olanda 2021 a Zandvoort sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA