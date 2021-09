Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Russia 2021)

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 25 settembre, l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Russia 2021 sul circuito di Sochi, il quindicesimo atto di questo appassionante e incerto Mondiale 2021 della Formula 1 che si disputerà sul tracciato cittadino all’interno del Villaggio Olimpico della città russa sul mar Nero. Un appuntamento attesissimo: sorpassare in gara a Sochi non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare la vittoria – un problema in più per Max Verstappen, che dovrà scontare la penalità di tre posizioni in griglia causata dall’incidente di Monza con Lewis Hamilton.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming live: un-due Mercedes nella Fp2! Gp Russia

La Mercedes è la favorita d’obbligo, anche perché Sochi è una pista che – come vedremo meglio fra poco – è da sempre un regno di Stoccarda: qualcuno saprà ribaltare quello che dice la storia in Russia? Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno molto simili a quelli europei, ma ci sarà comunque da tenere conto di un’ora di fuso orario. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00, quando cioè nella città russa saranno le 15.00.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Italia, tra i litiganti Hamilton e Verstappen gode Ricciardo!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Russia 2021 sul circuito di Sochi come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Dobbiamo però naturalmente ricordare che Sochi tornerà a riservarci un weekend dal format “tradizionale” dopo la Sprint Race di Monza. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche ma non in tempo reale, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che in ogni caso a Sochi sono pronti a vivere una nuova tappa del duello sempre più bollente fra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del Mondiale di Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Italia 2021, Bottas ha vinto la Sprint Race ma...

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Sochi, ma solamente in differita dalle ore 18.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 1

Venerdì mattina nel segno di Valtteri Bottas e della Mercedes per la Formula 1 a Sochi, dove il pilota finlandese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere FP1 in vista del Gran Premio di Russia 2021. Guida dunque la classifica dei tempi un Bottas eccellente e costante a livelli altissimi per tutta la sessione con il miglior tempo in 1’34”427, per precedere sul podio virtuale della FP1 il compagno di squadra Lewis Hamilton e il grande rivale Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo. La Mercedes ancora una volta sembra la monoposto da battere sulla pista di Sochi, dove Stoccarda ha vinto sette volte su sette negli scorsi anni e dove Bottas e Hamilton hanno impressionato sia sul ritmo sia sul giro secco, il finlandese in particolare. Un Gran Premio dunque sulla carta favorevole a Lewis Hamilton nel duello iridato con Max Verstappen, che per di più ha terminato la FP1 con un allarme sul suo motore.

Buone indicazioni anche per la Ferrari, perché Charles Leclerc è stato ottimo protagonista di questa ora di prove libere con il nuovo motore, anche se il cambio di power unit lo costringerà a partire dal fondo dello schieramento in gara. Il monegasco va veloce e c’è differenza tra lui e Carlos Sainz, che ha ancora il vecchio motore e ha sofferto ciò nel confronto con il compagno di squadra. Leclerc è quarto, Sainz settimo, ma fra loro ci sono ben sette decimi di differenza. Molto bene Sebastian Vettel e Pierre Gasly, rispettivamente quinto e sesto in mezzo alle due Ferrari. Alle spalle di Sainz, completano la top 10 Lando Norris con una McLaren poco brillante, un anonimo Sergio Perez e Fernando Alonso. Tredicesimo Antonio Giovinazzi, che ha preceduto un Daniel Ricciardo per il quale la grade gioia di Monza sembra davvero lontana.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 2

Nel venerdì pomeriggio a Sochi sono state ancora le Mercedes a dominare, nella Fp2 del Gran premio di Russia 2021. Come ampiamente previsto le vetture di Toto Wolff hanno dato ottimi segnali sia sul passo gara che nel giro più veloce e anzi al termine della sessione di prove libere pure nella classifica dei tempi Bottas ha rimediato il primo crono di 1.33.593, ponendosi appena davanti al collega Hamilton. Davvero un’ottima giornata dunque per la scuderia anglotedesca, che promette scintille in vista del sabato, tenuto poi conto che Max Verstappen in ogni caso domenica partirà dall’ultima casella della griglia. Prima dell’avvio della Fp2 l’olandese ha montato la 4^ power unit sulla sua Red bull: in sessione pure Verstappen non ha brillato, accontentandosi del sesto posto, pur avendo segnato comunque tempi notevoli per nel long run. Simil discorso vale per la Ferrari: Leclerc e Sainz non sono stati super competitivi nel giro secco ieri, ma hanno fatto vedere ottime cose nelle ritmo gara, anche con elevato carico di carburante. Vedremo però che accadrà a Sochi oggi.

DIRETTA FORMULA 1: GP RUSSIA, LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio di Russia. Una storia a dire il vero molto breve, anche se affonda le radici in un passato lontanissimo. Infatti i primi precedenti di corse sportive con automobili in Russia risalgono al 1913 e al 1914, nell’allora capitale imperiale San Pietroburgo. Era un automobilismo naturalmente pionieristico e anche nella Russia ancora zarista si iniziava ad effettuare gare, come negli altri principali Stati europei. Proprio nel 1914 però scoppiò la Prima Guerra Mondiale, che in Russia portò alla Rivoluzione del 1917 e all’avvento della dittatura comunista.

La Formula 1 è dunque finita nel dimenticatoio, in quanto sport consumistico ed occidentale per eccellenza che nell’Unione Sovietica non era certamente gradito, salvo qualche abboccamento negli anni Ottanta, quando d’altronde l’Urss stava per vivere i grandi cambiamenti che avrebbero portato al crollo del regime e che portarono ad esempio alla nascita nel 1986 del Gran Premio d’Ungheria, primo Gp di Formula 1 in un Paese che allora era ancora oltre la Cortina di Ferro. Nulla da fare però per l’Urss, solo nel 2010 è stato firmato l’accordo fra gli organizzatori di Sochi e la Federazione, un accordo fortemente voluto da Vladimir Putin che ha puntato molto sullo sviluppo della località sul Mar Nero, come hanno dimostrato anche le cifre esorbitanti spese per le Olimpiadi 2014.

DIRETTA FORMULA 1: DOMINIO MERCEDES NELL’ALBO D’ORO

Il circuito è stato costruito proprio all’interno del Villaggio Olimpico e in quello stesso anno – si corse ad ottobre – ecco la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Nico Rosberg e Valtteri Bottas, a 100 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio russo. Nel 2015 bis di Hamilton, ma davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez. Nel 2016 la gara è stata spostata in primavera e vinse Nico Rosberg davanti a Hamilton e Kimi Raikkonen: tre vittorie su tre per la Mercedes, la Ferrari ha provato a spezzare il dominio delle Frecce d’Argento nel 2017 con una prima fila tutta rossa ma una partenza fenomenale da parte di Valtteri Bottas portò alla vittoria del finlandese davanti a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen e il conto delle vittorie della Mercedes a Sochi a quattro su quattro.

Nel 2018 nuovo spostamento in autunno e doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas bloccato dal gioco di squadra, poi Vettel sul terzo gradino del podio. Nel 2019 Charles Leclerc riuscì a fare la pole, ma in gara chiuse terzo dietro alle due Mercedes, con Hamilton vincitore per la quarta volta, davanti a Bottas che in compenso si è preso il successo nel 2020 stranamente senza doppietta Mercedes, perché Hamilton fu terzo alle spalle di Verstappen. La domanda dunque è sempre la stessa: la Mercedes continuerà a dominare in Russia? Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Russia 2021 a Sochi sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA