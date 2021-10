Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Turchia 2021)

DIRETTA FORMULA 1: IL DUELLO TRA HAMILTON E VERSTAPPEN SI SPOSTA A ISTANBUL!

La diretta Formula 1 oggi, sabato 9 ottobre, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Turchia 2021 sul circuito di Istanbul, un evento che l’anno scorso era tornato in calendario dopo nove anni di assenza a causa del Coronavirus e – sempre grazie ad alcune defezioni altrui – ha trovato una conferma anche nel 2021 come sedicesimo Gran Premio della stagione. Si corre dunque a Istanbul, su un circuito tecnicamente affascinante e che costituirà una nuova emozionante tappa del lunghissimo duello iridato fra Lewis Hamilton e Max Verstappen. A Sochi è arrivato il sorpasso dell’inglese, ma la differenza è minima e ogni punto potrebbe essere decisivo.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming: Hamilton 1^ nella Fp2, gran Ferrari!

Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno simili ma non identici a quelli soliti europei, a causa di un’ora di fuso orario che ci separa dalla Turchia. Il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00.

Diretta Formula 1 GP Russia/ Gara live: Hamilton nella storia, vittoria numero 100

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Turchia 2021 sul circuito di Istanbul come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche: Norris in pole, Sainz in prima fila (GP Russia)

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Turchia 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Istanbul, naturalmente con gli orari che vi abbiamo già indicato. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Venerdì mattina nel segno di Lewis Hamilton per la Formula 1 a Istanbul, potremmo dire nel bene e nel male, infatti il pilota inglese della McLaren ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere FP1 in vista del Gp Turchia 2021 in 1’24”178, ma la notizia più importante del venerdì mattina è la penalizzazione di dieci posizioni che lo stesso Hamilton dovrà scontare per la sostituzione del motore endotermico sulla sua Mercedes. Comunque il sette volte campione del Mondo ha dimostrato per tutta la sessione di andare molto forte, sia sul giro secco sia sul passo gara, e dunque potrà farci divertire in un weekend che potrebbe essere condizionato dal maltempo. Nella classifica dei tempi della FP1 seguono Max Verstappen al secondo posto con un distacco di 425 millesimi e Charles Leclerc in terza posizione a 682.

Bene dunque il pilota della Red Bull, che dovrà approfittare della penalizzazione del grande rivale, ma notizie senza dubbio positive sono arrivate anche dalla Ferrari. Carlos Sainz purtroppo a causa della sostituzione dell’intera power unit dovrà partire dal fondo dello schieramento e dunque per lo spagnolo sarà una gara tutta in salita domenica. Il figlio d’arte è stato comunque quinto, alle spalle della seconda Mercedes di Valtteri Bottas, mentre fatica di più per ora la McLaren, con Lando Norris settimo alle spalle di Esteban Ocon e Daniel Ricciardo addirittura dodicesimo. Completano infatti la top 10 Pierre Gasly in ottava posizione, Fernando Alonso nono e un Sergio Perez ancora una volta deludente con la seconda Red Bull al decimo posto. Quindicesimo Kimi Raikkonen e diciottesimo Antonio Giovinazzi con le due Alfa Romeo, Mick Schumacher è invece diciannovesimo davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin.

DIRETTA FORMULA 1: LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

A dominare la Fp2 del Gran premio di Turchia 2021 venerdi pomeriggio a Istanbul è Lewis Hamilton, ma il vero protagonista in pista è senza dubbio Charles Leclerc che con la Ferrari è risultato davvero competitivo sia sul giro secco che nella simulazione passo gara, promettendo meraviglia per questo fine settimana. Se è vero che la classifica dei tempi alla bandiera a scacchi vede in cima l’inglese della Mercedes, graffiante anche nel long run (benchè la sua monoposto mostrasse ampi segni di blistering a fine sessione), con il primo crono di 1.23.804, a colpire è certo la prova del monegasco della Rossa. Fin dall’inizio della Fp2 Leclerc si mostra capace di girare sugli stessi tempi del campione del mondo della Formula 1 (sarà +0.166 il suo ritardo alla fine della sessione).

Non solo: pure sul passo gara la Ferrari si mostra notevolmente all’altezza della situazione e anche sotto le mani di Carlos Sainz sono solidissime prestazioni della SF21 in vista della gara di domenica. Chi invece è apparsa sotto tono è la Redbull e specialmente Verstappen: il pilota olandese passa tutta la Fp2 a lamentarsi della tenuta della vettura in curva e i tempi registrati non sono certo dei migliori, benché pure la classifica lo veda comunque quinto, dietro al messicano. Ottimi spunti nella Fp2 della Formula 1 a Istanbul anche per Ocon e Gasly come anche per Alonso e Norris che con Giovinazzi completano (non in ordine) la top ten finale.

DIRETTA FORMULA 1: GP TURCHIA, UNA STORIA TORMENTATA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio di Turchia che, come abbiamo già accennato, è tornato nel calendario mondiale della Formula 1 nel 2020 dopo nove anni di assenza. Istanbul fece il proprio debutto nel 2005 e dobbiamo dire che fu una novità apprezzata per l’eccellente livello tecnico della pista costruita nelle immediate vicinanze della metropoli che unisce Europa ed Asia.

L’Istanbul Otodrom sorge per la precisione a Tuzla, alla periferia di Istanbul nel settore asiatico e, rispetto a tanti altri circuiti moderni, può essere considerato emozionante e tecnicamente impegnativo, con la curva 8 che in particolare ha subito attirato l’attenzione, diventando nel giro di poche edizioni del Gran Premio della Turchia una delle curve “mitiche” tra tutte quelle del Mondiale. I problemi sono semmai stati economici, che purtroppo hanno portato all’addio alla Turchia dopo l’edizione 2011, un addio definitivo e che tale sarebbe rimasto ancora se non si fosse messo di mezzo il Coronavirus che ha rilanciato Istanbul nel 2020.

DIRETTA FORMULA 1: FELIPE MASSA ECCELLENTE A ISTANBUL

Quella edizione del Gp Turchia doveva rimanere isolata, ma anche quest’anno ci sono state defezioni e di conseguenza ecco Istanbul “ripescata” per il secondo anno consecutivo. In ogni caso, è giusto celebrare le ben tre vittorie consecutive ottenute da Felipe Massa tra il 2006 e il 2008, sempre al volante della Ferrari. Massa aveva un feeling speciale con il tracciato di Istanbul ed è il pilota più vincente nella storia del Gran Premio di Turchia, l’unico capace di vincerlo per ben tre volte. Nel 2005 era stato Kimi Raikkonen ad inaugurare l’albo d’oro: il finlandese era allora in McLaren e adesso è ancora in pista con l’Alfa Romeo, a differenza di Massa e anche di Jenson Button, vincitore nel 2009 con la Brawn.

Nel 2010 ecco invece la seconda vittoria della McLaren a Istanbul, ad opera di un certo Lewis Hamilton, infine l’ultima edizione del 2011 fu vinta da Sebastian Vettel, allora naturalmente ancora al volante della Red Bull. Poi la lunga assenza, interrotta a novembre del 2020 quando Hamilton vinse una gara pazza, ricca di colpi di scena e che vide infine il trionfo di Hamilton davanti a Sergio Perez e Sebastian Vettel, successo che diede all’inglese anche la matematica certezza del settimo Mondiale Piloti, obiettivo per il quale invece quest’anno c’è ancora molto da lottare. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Turchia 2021 a Istanbul sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA