Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN IN POLE POSITION, PEREZ OUT, FERRARI MALE

Max Verstappen ha ottenuto la pole position, questo è il verdetto forse anche “scontato” della diretta Formula 1 delle qualifiche per il GP Australia 2023 a Melbourne, anche se non tutto è filato liscio per la Red Bull. Il campione del Mondo ha sfoderato un giro praticamente perfetto, che con il tempo di 1’16”732 ha annichilito la concorrenza, anche perché era già ampiamente uscito di scena il compagno di squadra Sergio Perez, finito nella ghiaia nel Q1. Una piccola speranza in più per gli avversari, ma la Ferrari non ne ha approfittato, confermando di essere di fatto in questo momento la quarta forza della Formula 1: discreto il quinto posto di Carlos Sainz, francamente deludente il settimo di Charles Leclerc, soprattutto considerate le qualità del monegasco sul giro secco.

Ride (nei limiti del possibile) la Mercedes, che approfittando dei guai di Perez riesce a portare George Russell in prima fila, secondo al fianco di Verstappen, mentre è agrodolce per Lewis Hamilton il terzo posto, piazzamento buonissimo ma che vede il sette volte campione del Mondo ancora una volta alle spalle del compagno. Un sempre ottimo Fernando Alonso è quarto con la Aston Martin che ha ottenuto anche il sesto posto di Lance Stroll, confermando di essere attualmente superiore alla Ferrari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

APPUNTAMENTO CON LE QUALIFICHE

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 1° aprile: l’appuntamento è già fissato con le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, sede del terzo Gp per il Mondiale di quest’anno. Le prove ufficiali naturalmente determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che un anno fa aveva esaltato Charles Leclerc e la Ferrari con una bellissima vittoria, ricordo che mette forse nostalgia ai tifosi della Rossa pensando a un’attualità decisamente più deludente. Diamo comunque per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi.

La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito di Melbourne sarà logicamente condizionata dalle ben nove ore di fuso orario che separano l’Italia dall’Australia: le prove libere FP3 che aprono il sabato a Melbourne avranno inizio alle ore 3.30 italiane (12.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 7.00, quando saranno invece già le 16.00 nell’orario locale. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché le indicazioni emerse tra il Bahrain e l’Arabia Saudita rischiano di descrivere un Mondiale a senso unico in favore della Red Bull, quindi vedremo se la terza uscita darà qualche segnale di miglioramento da parte delle inseguitrici, Ferrari in primis.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Australia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Melbourne per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio d’Australia su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 14.00 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP AUSTRALIA

In attesa di scoprire che cosa ci riserverà quest’anno la diretta Formula 1 dalla pista ricavata all’interno dell’Albert Park di Melbourne, andiamo a ripercorrere brevemente la storia della Formula 1 in Australia. Anche se il primo Gran Premio risale al lontanissimo 1928 a Phillip Island e nonostante il Paese australe abbia dato i natali a molti campioni, su tutti il tre volte iridato Jack Brabham, la prima edizione di un Gran Premio d’Australia valido per il Mondiale risale al 1985, a causa della grande distanza dall’Europa che in precedenza sconsigliava la trasferta. Per undici edizioni si corse su un circuito cittadino ad Adelaide: sono da ricordare soprattutto il Gran Premio del 1986 vinto da Alain Prost che conquistò il titolo ai danni di Nigel Mansell, costretto al ritiro mentre era al comando, e quello del 1994 che vide l’incidente fra Michael Schumacher e Damon Hill: entrambi si ritirarono e il titolo andò per la prima volta in carriera al pilota tedesco e alla Benetton, con un solo punto di margine nei confronti del rivale britannico.

Dal 1996 invece si corre a Melbourne e la gara passò dal termine all’inizio della stagione: nell’albo d’oro spiccano le quattro vittorie di Michael Schumacher (tutte ad Albert Park), seguito a quota tre da Jenson Button e Sebastian Vettel, mentre a quota due vittorie troviamo fra gli altri Lewis Hamilton e l’ormai ex Kimi Raikkonen. Ottima la tradizione recente della Ferrari, che a Melbourne si era imposta nelle edizioni del 2017 e del 2018, in entrambi i casi con Sebastian Vettel, tornando poi al successo un anno fa con Leclerc. Nel 2019 ci fu invece la vittoria Valtteri Bottas, che riuscì a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’inglese a Melbourne ha vinto “solo” nel 2008 e 2015, l’olandese non ci è ancora mai riuscito. Nel 2020 la Formula 1 era andata in Australia, ma la gara fu cancellata al venerdì mattina a causa della pandemia di Coronavirus, che tolse Melbourne anche dal calendario del Mondiale 2021. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri del passato, perché si impone naturalmente la stretta attualità: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Australia 2023 a Melbourne sta per cominciare…











