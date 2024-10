DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IN MESSICO LA FERRARI PER SOGNARE ANCORA!

La diretta Formula 1 continua senza sosta e per la Ferrari questa potrebbe essere una buona notizia, perché è già ora di scendere in pista oggi venerdì 25 ottobre grazie alle prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio di Città del Messico 2024 sul circuito Hermanos Rodriguez della capitale messicana – ricordiamo che da qualche anno il Gran Premio è intitolato all città e non alla nazione. Arriviamo dal memorabile trionfo della Ferrari ad Austin, un vero e proprio capolavoro che ha indicato la Rossa come monoposto più veloce in maniera anche piuttosto netta, quindi siamo curiosi di scoprire se Città del Messico confermerà queste indicazioni.

Meglio non sbilanciarsi troppo, perché il 2024 è già stato pieno di cambiamenti e colpi di scena, però di sicuro l’attesa è cresciuta parecchio e allora scopriamo cosa ci riserverà oggi la diretta Formula 1. Innanzitutto dobbiamo annotare che questo torna ad essere un weekend “normale”, quindi al venerdì avremo due sessioni di prove libere: la prima sessione FP1 avrà inizio alle ore 20.30 italiane e durerà 60 minuti, mentre la FP2 comincerà alle ore 24.00, quindi si tornerà in pista a mezzanotte e si girerà in questo caso per ben 90 minuti perché si proverà anche una nuova mescola di gomme morbide Pirelli che verrà poi utilizzata nella stagione 2025. Si pensa anche al futuro, ma il presente è troppo stuzzicante per distrarsi…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE, GP CITTÀ DEL MESSICO 2024

Ovviamente bisognerà tenere presenti gli orari, anomali per il fuso orario e anche per l’allungamento della FP2, ma per il resto come al solito al venerdì la diretta Formula 1 in tv non è visibile in chiaro, dunque solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire FP1 e FP2 del GP Città del Messico 2024 su Sky Sport F1 (canale numero 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e i contributi di inviati e commentatori. Stesso discorso per la diretta Formula 1 streaming video, offerta ai propri abbonati da Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: UNA LOTTA A TRE!

Insomma, il finale di stagione si prospetta davvero meraviglioso per la diretta Formula 1, forse per merito soprattutto della lotta fra i Costruttori, dal momento che invece tra i Piloti anche ad Austin Max Verstappen ha confermato di avere qualcosa in più rispetto a Lando Norris, splendido talento ma forse non ancora pronto per lottare per l’obiettivo più grande. In copertina però c’è la Ferrari, che ad Austin ha vissuto la domenica perfetta. Magari in partenza c’è stato un pizzico di fortuna sotto forma di bagarre Verstappen-Norris, ma poi Maranello se l’è ampiamente meritata…

Charles Leclerc è stato perfetto in partenza per approfittare dell’occasione, poi è andato in fuga e ha mostrato un passo eccezionale, grazie al quale ha vinto anche “facilmente” perché nessuno è riuscito a reggere quel ritmo. Carlos Sainz invece si era trovato in mezzo ai due duellanti, ma non ha avuto alcun problema a tenersi dietro Norris, poi ha passato Verstappen con la strategia e non ha avuto alcun problema a difendere il secondo posto – anzi, per qualche giro ha fatto anche un pensiero ad avvicinare Leclerc. Viene anche un pensierino forse malizioso: bloccate alcune innovazioni di Red Bull e McLaren che andavano oltre i limiti del regolamento, ha dominato la Ferrari. Si attendono conferme, siamo davvero curiosi verso la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Città del Messico 2024!