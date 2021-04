Diretta Formula E/ ePrix Roma 2021 streaming video tv: gara-2 nella Capitale

DIRETTA FORMULA E: CAMBIANO GLI ORARI

La diretta Formula E sarà protagonista anche oggi, domenica 11 aprile 2021, con l’ePrix di Roma 2021, gara-2 della doppietta di eventi in programma in questo weekend sulle strade della nostra Capitale: dopo la doppia prova in Arabia Saudita a fine febbraio, ecco dunque che pure a Roma il Mondiale elettrico di automobilismo ci farà compagnia con due gare consecutive, una innovazione in calendario che ha avuto grande spinta in epoca di Coronavirus – l’anno scorso la stagione terminò addirittura con sei gare a Berlino nello spazio di pochi giorni nel mese di agosto.

L’ePrix di Roma 2 sarà dunque la quarta prova del calendario iridato, che da Roma entra nel vivo della settima stagione della Formula E, la prima con il marchio ufficiale di Mondiale Fia, che segna dunque l’ingresso definitivo nel mondo del grande automobilismo sportivo della categoria elettrica, destinata d’altronde ad avere un grande futuro. L’unico dispiacere legato alle emozioni della diretta Formula E da Roma è che entrambe le gare si disputano a porte chiuse. Attenzione perché rispetto a ieri cambieranno gli orari: la diretta di gara-2 della Formula E oggi è in programma alle ore 13.00, quando avrà luogo la partenza della gara dell’ePrix Roma 2, che terminerà sotto la bandiera a scacchi, come sempre dopo 45 minuti di corsa più un giro per decretare il vincitore.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX ROMA 2

Ricordiamo subito che quest’anno la diretta tv della Formula E sarà visibile sia in chiaro sia sul satellite in tutti gli eventi della stagione. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv in chiaro sui canali Mediaset, nel caso delle gare di Roma la ribalta sarà generalista perché Mediaset proporrà la Formula E su Italia 1, oltre che tramite la diretta streaming video offerta sul portale Sportmediaset.it e con Mediaset Play.

Per le stagioni 2021 e 2022 inoltre la Formula E sarà in diretta pure su Sky, che offrirà l’evento romano sui propri canali ed inoltre anche in streaming video tramite il noto servizio Sky Go, ma logicamente in questi casi tutto è riservato agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

DIRETTA FORMULA E, EPRIX ROMA 1: IL CONTESTO

La principale curiosità legata alla diretta Formula E per l’ePrix di Roma 2 naturalmente sarà quella di scoprire se le gerarchie dei valori espresse ieri in gara-1 saranno confermate anche oggi nella seconda fatica dei protagonisti del Mondiale di Formula E sulle strade di Roma, per la precisione sul circuito cittadino che sorge all’EUR. Bisogna certamente ricordare che, per l’edizione 2021, il circuito di Roma è stato rivisto per ridurre l’impatto dell’organizzazione del circuito sulla viabilità della zona EUR.

Il circuito adesso ha una lunghezza di 3380 m, ed è diventato di conseguenza il secondo più lungo del Mondiale 2021 di Formula E, ma in linea di massima è simile a quello delle stagioni passate (nel 2020 purtroppo non si corse a causa del Covid) e comunque anche le novità del nuovo layout saranno ormai ben note a tutte, visto che l’ePrix di Roma 2 sarà l’ultimo atto del lungo weekend delle automobili elettriche nella capitale italiana. Dopo quello che potremmo definire un “antipasto” in Arabia, da Roma la stagione della Formula E entra decisamente nel vivo: chi uscirà meglio dal weekend capitolino?

