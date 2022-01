DIRETTA FORMULA E/ ePrix Arabia Saudita 2 video streaming tv: così ieri in gara-1…

DIRETTA E-PRIX ARABIA SAUDITA 2022: SUCCESSE IERI

Sempre più vicina la diretta Formula E per la seconda gara in Arabia Saudita, ricordiamo allora che ieri sera il primo successo è andato al campione del Mondo in carica, l’olandese Nyck De Vries, che al volante della sua Mercedes si è imposto sul circuito di Ad Diriyan. La gara ci aveva dato l’indicazione di una chiara superiorità da parte della Mercedes, che ha conquistato la doppietta grazie al successo di De Vries e al secondo posto del suo compagno di squadra belga Stoffel Vandoorne.

Ottimo terzo posto per Jake Dennis, il pilota britannico del team Avalanche Andretti Formula E che dunque è stato il migliore di tutti gli altri, davanti ad alcuni nomi illustri di questa categoria quali l’altro britannico Sam Bird (quarto), il brasiliano Lucas Di Grassi che ha chiuso in quinta posizione e l’italo-svizzero Edoardo Mortara, sesto. Gara difficile invece e ventesimo posto finale per Antonio Giovinazzi, che non ricorderà quindi con particolare piacere il suo debutto in Formula E. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA E-PRIX ARABIA SAUDITA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per il secondo ePrix Arabia Saudita 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset 20, il canale disponibile sul digitale terrestre e che non richiede abbonamenti specifici. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv su Sky Sport 1 o Sky Sport Action e lo streaming tramite Sky Go.

QUALI INDICAZIONI DA GARA-2?

La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, sabato 29 gennaio: infatti l’appuntamento in Arabia Saudita ci riserva una doppietta di gare come apertura del nuovo Mondiale di Formula E e allora oggi ci attende il secondo ePrix sul tracciato di Ad Diriyah, con partenza fissata anche oggi alle ore 18.00. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se gara-2 ci darà indicazioni differenti rispetto alla prima gara disputata ieri, che ha aperto la caccia al titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2021 aveva laureato Nyck de Vries campione del Mondo.

Le doppiette sono molto frequenti: secondo l’ultima versione del calendario del Mondiale 2022 di Formula E, avremo doppie gare anche a Roma, Berlino, New York, Londra e Seul, per un totale di 16 gare racchiuse però in 10 soli eventi. Importante dunque è partire il meglio possibile già dall’Arabia Saudita, poi fra due settimane ci sarà il Messico prima di una pausa di ben due mesi che farà tornare in pista la Formula E a Roma appena prima di Pasqua. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E nel secondo Prix dell’Arabia Saudita.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

A tutte le curiosità che accompagnano la diretta Formula E in occasione del primo evento della nuova stagione, oggi naturalmente dobbiamo aggiungere quella per scoprire se si ripeterà chi ha fatto bene già ieri. Sarà un’impresa tutt’altro che scontata, se si pensa che nell’intera stagione 2021 nessuno è mai riuscito a fare doppietta di vittorie e sono anzi rarissimi anche i casi di vittoria accompagnata da un podio nell’altro ePrix del weekend.

Ci riuscì l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che a Puebla fu terzo nella prima gara e il giorno seguente vinse la seconda; stessa impresa per il britannico Alex Lynn nel suo evento di casa a Londra, dove fu a sua volta terzo nella prima gara e vincitore il secondo giorno. Annotiamo poi l’ottimo rendimento del francese Norman Nato a Berlino, con un quarto posto in gara-1 seguito dalla vittoria nel secondo Prix e di fatto l’elenco delle buone doppiette si chiude qui. Ancora più singolare è notare che l’anno scorso chi vinse gara-1 fece sempre malissimo il giorno dopo: su sette doppiette, in gara-2 i vincitori del primo ePrix raccolsero due noni, un decimo, un undicesimo, un sedicesimo, un diciottesimo e un ventesimo posto il giorno successivo ai loro successi. Chissà se nel 2022 riusciremo ad invertire questa curiosa tendenza fortemente negativa…



