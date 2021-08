Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2021 streaming video tv: l’epilogo!

La diretta Formula E sarà protagonista oggi, domenica 15 agosto, con l’attesissimo secondo ePrix Berlino 2021, gara-2 che completerà un ricchissimo weekend per il Mondiale delle monoposto elettriche sulle strade dell’ex aeroporto di Tempelhof ma soprattutto farà calare il sipario sull’intero Mondiale 2021 di Formula E, dal momento che questa sarà l’ultima gara in calendario e di conseguenza andrà a decretare tutti i verdetti. Berlino ospita il gran finale della stagione della Formula E dunque, in modo magari non così clamoroso come l’anno scorso, quando a causa della pandemia di Coronavirus vi furono ben sei ePrix nella capitale tedesca (più della metà dell’intera stagione), ma comunque le due gare di Berlino stanno sancendo i verdetti e ci diranno chi sarà il nuovo campione del Mondo della categoria. L’incertezza è ancora grande dopo la vittoria di Lucas Di Grassi ieri davanti ad Edoardo Mortara, con diversi piloti ancora in lizza. In questo 2021, ad eccezione di Montecarlo, tutte le tappe del Mondiale 2021 di Formula E propongono due ePrix nello stesso fine settimana, per ridurre il numero degli eventi ma non delle gare, limitando il numero degli spostamenti da una parte all’altra del mondo, che sono comunque numerosi perché la Formula E ormai ha risonanza globale. L’appuntamento con la diretta Formula E dunque sarà fondamentale oggi: la partenza del secondo ePrix Berlino 2021 sarà fissata alle ore 15.34, imperdibile per tutti gli appassionati della Formula E.

DIRETTA FORMULA E: COME SEGUIRE L’EPRIX BERLINO 2021 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della Formula E sarà garantita in chiaro oggi pomeriggio, in occasione del secondo dei due ePrix Berlino 2021 che chiude definitivamente la stagione. Per la precisione, l’appuntamento sarà infatti su Italia 1, naturalmente tasto numero 6 del telecomando, di conseguenza c’è da segnalare anche la diretta streaming video, che sarà disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E per l’ePrix Berlino 2021 si basa naturalmente innanzitutto su quanto è successo ieri, perché naturalmente chi ha fatto bene poche ore fa sulle strade dell’ex aeroporto di Tempelhof dovrebbe ripetersi anche questa volta, anche se magari i dati accumulati ieri potrebbero aiutare chi ieri ha sofferto. A tal proposito, dobbiamo in effetti annotare che finora l’imprevedibilità della Formula E si è dimostrata proprio nelle grandi differenze di risultati tra gare sullo stesso circuito: in Arabia Saudita gara-1 fu vinta da Nyck de Vries che fu poi nono in gara-2 vinta da Sam Bird, che si era invece ritirato il giorno prima. A Roma le vittorie sono andate a Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, che però nell’altro ePrix capitolino hanno collezionato un ritiro e un undicesimo posto. A Valencia una vittoria e un sedicesimo posto per Nyck de Vries, un ottavo posto e un successo invece per Jake Dennis. Lucas Di Grassi aveva vinto gara-1 a Puebla ma il giorno dopo fu diciottesimo; nota di merito per l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che in Messico fu terzo in gara-1 per poi vincere gara-2. A New York vittorie per Sam Bird e Maximilian Gunther, che però nell’altro atto nella Grande Mela furono rispettivamente nono e decimo. Infine, a Londra una vittoria e un nono posto per Jake Dennis, un successo e un terzo posto per Alex Lynn che dunque come Mortara a Puebla è stato l’unico a cogliere due bei risultati nello stesso weekend. Verrebbe dunque da dire che chi ha fatto bene ieri non ha speranze oggi: per far calare il sipario sul Mondiale di Formula E, verrà smentita questa “maledizione” a Berlino?

