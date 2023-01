Diretta Formula E/ ePrix Arabia Saudita 2023 streaming video tv, oggi 27 gennaio

DIRETTA FORMULA E: SECONDA GARA DELL’ANNO!

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, venerdì 27 gennaio 2023, perché è in programma l’appuntamento in Arabia Saudita con la seconda gara dell’anno, che è anche il primo atto del Mondiale di Formula E con l’ePrix di Diriyah, dove infatti si gareggerà sia oggi sia domani, con l’anomalo anticipo al venerdì e al sabato per onorare quello che naturalmente è il giorno festivo in Arabia Saudita.

La partenza sarà fissata alle ore 18.00 italiane, cioè le 20.00 locali a Diriyah, dove evidentemente si gareggerà quindi in notturna. Dopo i verdetti dell’ePrix del Messico che ha aperto una nuova stagione della Formula E, di cui il belga Stoffel Vandoorne è campione del Mondo, siamo curiosi di scoprire se in Arabia Saudita arriveranno conferme o smentite rispetto a quanto visto a Città del Messico.

Intanto, osserviamo che la posta in palio a Diriyah sarà significativa, dal momento che questa sarà la prima doppietta inclusa nel calendario del Mondiale 2023 di Formula E, come più avanti sarà anche a Berlino, Giacarta, naturalmente Roma e infine Londra, più altri eventi con un solo ePrix in calendario, per un totale di 16 gare racchiuse però in undici soli eventi. Tutto questo premesso, adesso però dobbiamo dedicarci solamente alla stretta attualità e allora scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix dell’Arabia Saudita, secondo evento della nuova stagione.

E-PRIX ARABIA SAUDITA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Arabia Saudita 2023 da Diriyah rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la DIRETTA sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA E-PRIX ARABIA SAUDITA 2023 FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Diriyah, in Arabia Saudita, dobbiamo naturalmente ricordare che a Città del Messico due settimane fa vinse il britannico Jake Dennis davanti al tedesco Pascal Wehrlein e al brasiliano Lucas Di Grassi, che naturalmente saranno trai nomi più attesi in Arabia Saudita, a caccia della continuità di rendimento che fa la differenza in Formula E, come Vandoorne ha dimostrato nella passata stagione.

Ricordiamo tuttavia ancora le principali novità che caratterizzano il regolamento del nuovo Mondiale riservato alle monoposto elettriche. In questa nona edizione della Formula E debutta una nuova generazione di monoposto, la Gen3, che sviluppa una potenza di 350 kW (480 CV), mentre in gara la potenza disponibile sale a 300 kW (408 CV). Novità anche per gli pneumatici, perché Michelin ha abbandonato la Formula E e il nuovo fornitore unico è Hankook.

Dal punto di vista sportivo, ecco invece che nel nuovo regolamento della Formula E la FIA ha stabilito che le gare si svolgeranno su un numero fisso di giri e non più sulla distanza di 45 minuti più un giro. Inoltre non esiste più il FanBoost, che in precedenza permetteva al pubblico di votare cinque piloti che avrebbero ricevuto 15 kWh di potenza extra per cinque secondi; al suo posto viene introdotto, in alcune gare, l’Attack Charge, sistema con cui i piloti devono obbligatoriamente fare un pit stop di 30 secondi per ricevere 4 kWh di potenza in più. Infine, le squadre sono obbligate a far partecipare dei piloti esordienti in almeno due sessioni di prove libere nell’arco della stagione.

