DIRETTA FORMULA E/ ePrix Arabia Saudita 2024 video streaming tv: le nuove regole (oggi 26 gennaio)

DIRETTA FORMULA E: EPRIX ARABIA SAUDITA 2024, LE NOVITÀ

Aspettando la diretta di Formula E per l’ePrix Arabia Saudita 2024 possiamo anche fare un approfondimento sulla modifica al regolamento del campionato: quest’anno abbiamo avuto infatti l’introduzione dell’attack charge. Si tratta di un pit stop di ricarica rapida, che in 30 secondi fornisce alle monoposto 30 kWh; cosa cambia con questa novità? Molto semplice? Intanto, bisogna dire che l’attack charge non sarà sempre presente ma riguarderà alcune gare specifiche. In più, quando sarà introdotto si tratterà di una sosta che i piloti dovranno effettuare obbligatoriamente; rimane in qualche modo la facoltà di non fermarsi, ma in quel caso ci sarebbe una penalità di 20 secondi da scontare.

Stop&Go qualora la gara sia ancora in corso, 20 secondi aggiunti al tempo finale in caso di bandiera a scacchi o anche rossa; inoltre, i piloti eventualmente penalizzati per qualche motivo potranno scegliere di effettuare un altro attack charge, ma in nessun caso potranno scontare la penalità durante il pit stop obbligatorio. Insomma, staremo a vedere ma comunque si tratta di una novità importante nella diretta di Formula E, che si aggiorna costantemente stagione dopo stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX ARABIA SAUDITA 2024

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Arabia Saudita Diriyah 2024 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo che la Formula E sarà visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma in questi casi naturalmente solo su abbonamento.

LA PRIMA GARA!

La diretta della Formula E fa tappa a Diryah: si corre qui gara-1 dell’ePrix Arabia Saudita 2024, infatti questo sarà il primo appuntamento stagionale con una gara doppia che poi si ripeterà ancora nel corso della stagione. Si arriva alla diretta dell’ePrix Arabia Saudita 2024 con una situazione ancora totalmente in divenire: del resto abbiamo corso una sola volta a Città del Messico, la vittoria è andata a Pascal Wehrlein che era scattato dalla pole position.

Dunque il pilota tedesco è al comando della classifica, ma già oggi potremmo vedere qualcosa di nuovo perché, ormai lo sappiamo bene, la diretta di Formula E spesso e volentieri presenta scenari in cui sono tanti i piloti a poter vincere le gare. Non resta allora che metterci comodi e aspettare che l’ePrix Arabia Saudita 2024 qui a Diryah prenda il via, ovviamente pronti alla doppietta di domani per scoprire come cambierà la classifica del campionato.

DIRETTA FORMULA E EPRIX ARABIA SAUDITA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Formula E in vista dell’ePrix Arabia Saudita 2024, possiamo ricordare che la scorsa stagione si era chiusa con Jake Dennis campione del mondo; il britannico è stato confermato nel team Andretti e viene affiancato da Norma Nato che rappresenta una novità. Così è accaduto anche nel team Envision Racing, che ha vinto il titolo costruttori: si è registrato l’addio di Nick Cassidy che è rimasto in Formula E ma corre con la Jaguar, così la Envision per fare coppia con Sébastien Buemi ha puntato su Robin Frijns, che con questo team aveva già corso tra il 2018 e il 2022.

Nella batteria dei piloti che saranno protagonisti nella diretta di Formula E anche per l’ePrix Arabia Saudita 2024 e nel corso della stagione non ci sono italiani; non sono pochi invece i volti che hanno animato anche la Formula 1 in passato, tra questi ricordiamo l’ormai veterano Jean-Eric Vergne che corre per il team DS Penske insieme a Stoffel Vandoorne, che aveva avuto una breve parentesi con la McLaren. Adesso però è davvero arrivato il momento di concentrarci sulla diretta di Formula E per questa attesa gara-1 dell’ePrix Arabia Saudita 2024 a Diriyah.











