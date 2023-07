DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2023 video streaming tv: i precedenti oltre Manica (oggi 29 luglio)

DIRETTA FORMULA E, ePRIX LONDRA 2023: UN TUFFO NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Londra, possiamo fare un tuffo nei precedenti della gara delle monoposto elettriche nella capitale britannica. Londra e la Formula E si erano incrociate per le prime volte grazie a un circuito a Battersea Park, che ospitò due gare nel 2015 e altrettante nel 2016. Il primo anno le vittorie erano andate allo svizzero Sebastien Buemi e al britannico Sam Bird, mentre nel 2016 ecco il doppio successo per il francese Nico Prost.

Poi però Londra uscì dal calendario, rientrando nel Circus della Formula E grazie all’ExCel London Circuit, che nel 2021 vide una doppia festa per i piloti di casa grazie alle vittorie di Jake Dennis e Alex Lynn. Altra doppietta nel 2022 e nuovamente vittoria al primo giorno per Jake Dennis (che ripetendosi anche oggi firmerebbe il Mondiale con un giorno d’anticipo), mentre la seconda gara londinese vide un anno fa l’affermazione per il pilota brasiliano Lucas Di Grassi, che spezzò così il dominio dei britannici da quando Londra è tornata nel mondo della Formula E. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ePRIX LONDRA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Londra 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

IL PENULTIMO ATTO

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, sabato 29 luglio, grazie al primo ePrix di Londra 2023, che sarà il quindicesimo e penultimo atto del Mondiale di Formula E, che terminerà domani con la seconda gara sulle strade della capitale britannica, scelta dunque per ospitare il gran finale della nona stagione della Formula E. Siamo davvero al rush finale: quattordici ePrix sono ormai alle spalle, gli ultimi due sono stati quelli di Roma appena un paio di settimane fa, con le vittorie di Mitch Evans al sabato e di Jake Dennis alla domenica sulle strade del quartiere Eur, ma adesso è l’ora dei verdetti definitivi.

La partenza della diretta Formula E sarà fissata alle ore 18.00 di oggi pomeriggio in Italia, evidentemente le 17.00 locali per l’ePrix di Londra. Abbiamo già annotato che si tratta di un evento doppio, come anche a Roma in questo mese di luglio rovente per la Formula E, che nel giro di metà mese ci propone quindi le ultime quattro gare su un totale di 16 racchiuse in undici soli eventi grazie ad alcune doppiette. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Londra sulle strade della capitale del Regno Unito.

DIRETTA FORMULA E, ePRIX LONDRA 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Formula E dell’ePrix di Londra, possiamo naturalmente fare il punto della situazione, anche perché ormai siamo a ridosso del momento decisivo del Mondiale 2023 della Formula E, che mantiene il suo format concentrato nella prima metà dell’anno solare. Grazie a un crescendo imperioso negli ultimi mesi, al primo posto nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E con 195 punti troviamo il già citato britannico Jake Dennis, che sogna di vincere il titolo iridato in casa propria e potrebbe avere la possibilità di riuscirci già oggi, scenario che sarebbe naturalmente ideale per rendere gara-2 di domani una grande festa.

Il pericolo più grande per Dennis sarà il neozelandese Nick Cassidy, che troviamo al secondo posto della classifica di Formula E a quota 171 punti. Ecco poi l’altro neozelandese Mitch Evans e il tedesco Pascal Wehrlein, che hanno rispettivamente 151 e 146 punti e di conseguenza sono ancora in corsa per il titolo iridato, ma solo per la matematica perché a loro servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo – soprattutto per Wehrlein, nettamente in calo nella seconda metà di stagione. Dennis quindi ha già il primo match-point a sua disposizione, staremo a vedere quali verdetti emetterà oggi la diretta Formula E…

