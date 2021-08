Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2021 streaming video tv: ultimo weekend

La diretta Formula E torna protagonista oggi: in programma infatti in questo sabato 14 agosto c’è il primo ePrix Berlino 2021, che sarà seguito domani da una seconda gara consecutiva sempre sulle strade del Circuito dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof, che ospita il gran finale del Mondiale di Formula E 2021, che dunque tra oggi e domani incoronerà in modo definitivo il nuovo campione del Mondo della categoria riservata alle auto elettriche. La doppia gara nello stesso weekend è uno schema ormai attuale per la Formula E, che in tutte le sue tappe sta vivendo due gare nel Mondiale in corso, con l’eccezione di Montecarlo ad inizio maggio. Ricordiamo allora che l’appuntamento con la diretta Formula E del primo ePrix Berlino 2021 sarà fissato alle ore 14.04 italiane e naturalmente anche locali. Si riparte con l’olandese Nyck De Vries al comando del Mondiale Piloti, ma una classifica ancora apertissima: cosa succederà oggi a Berlino?

Diretta Formula E/ Eprix Londra 2021, streaming video: Lynn vince gara 2!

DIRETTA FORMULA E: COME SEGUIRE L’EPRIX BERLINO 2021 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della Formula E sarà garantita in chiaro oggi pomeriggio, in occasione del primo dei due ePrix Berlino 2021 che chiuderanno la stagione. Per la precisione, l’appuntamento sarà infatti con il Canale 20 Mediaset, di conseguenza, c’è da segnalare anche la diretta streaming video, che sarà disponibile per tutti naturalmente tramite Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E/ Eprix Londra 2021: Jake Dennis ha vinto gara-1! Indietro i big

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E per l’ePrix Berlino 2021 si apre naturalmente con il fascino dell’appuntamento decisivo, perché nelle due gare in programma tra oggi e domani nella capitale tedesca si decideranno le sorti dell’intero Mondiale di Formula E. Il circuito è ben noto e l’anno scorso fu utilizzato per addirittura sei gare nel cuore d’agosto per completare la stagione che era stata bruscamente troncata qualche mese prima a causa del Coronavirus. In questo 2021 gli ePrix a Berlino saranno “solamente” due, ma avranno comunque un peso fondamentale nell’economia dell’intera stagione. Tra i piloti più attesi ci sono gli olandesi: Robin Frijns grazie alla sua regolarità (anche se non ha ancora mai vinto) è infatti l’inseguitore più pericoloso per il suo connazionale Nyck de Vries, che invece ha vinto due volte, il primo ePrix in Arabia Saudita e il primo di Valencia e poi grazie al doppio secondo posto di Londra si è preso il comando della classifica, nella quale tuttavia almeno per la matematica sono ancora tantissimi i piloti ancora in lizza per il Mondiale. Meglio non fare troppi calcoli e lasciarci emozionare da quello che succederà in pista con la Formula E.

LEGGI ANCHE:

Diretta Formula E/ ePrix New York 2021, vince Sam Bird: Cassidy e Da Costa a podio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA