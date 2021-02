Diretta Formula E/ ePrix Diriyah 2021 streaming video tv: oggi gara-2 in Arabia

La diretta Formula E è protagonista per il secondo giorno consecutivo oggi, sabato 27 febbraio 2021, quando è infatti previsto l’ePrix di Diriyah 2, seconda tappa di quella che è la settima stagione del campionato elettrico, che completa una doppietta di appuntamenti consecutivi sulla stessa pista di questa località dell’Arabia Saudita. Sono passati ben sei mesi dall’ultima volta che la Formula E era stata protagonista, in occasione delle gare disputate ad agosto nella ‘bolla’ di Berlino per completare il Mondiale 2020, fortemente condizionato dal Covid. La pandemia purtroppo anche adesso continua a tenere banco, ma la Formula E è ripartita e adesso siamo curiosi di scoprire se gara-2 confermerà i valori che erano emersi già ieri nella prima gara a Diriyah, oppure se saranno possibili già degli stravolgimenti nelle fresche gerarchie di un nuovo Campionato del Mondo di Formula E, che da quest’anno ha ottenuto anche la denominazione ufficiale dalla FIA. Per l’avvio del mondiale 2021, la Fia ha infatti previsto una doppia tappa in Arabia Saudita in notturna: ieri e oggi i campioni delle monoposto elettriche saranno protagonisti sulle strade illuminate artificialmente con luci a Led, alimentate tramite energie rinnovabili.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX DIRIYAH 2

Annunciamo con piacere che quest’anno in tutte le prove del Campionato del Mondo la Formula E sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sia sul satellite. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv sul digitale terreste sui canali Mediaset, in particolare Canale 20, con diretta streaming video offerta tramite il portale Sportmediaset.it), aggiungiamo che per il 2021 e 2022 la Formula E sarà pure in diretta su Sky, che ne ha appena acquistato i diritti. Appuntamento dunque oggi con l’ePrix di Diriyah 1 su Sky Sport Arena (canale 204), con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming video, tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA FORMULA E: IL PROGRAMMA DELL’EPRIX DIRIYAH 2

Impazienti di far parlare solo l’asfalto per la diretta del secondo ePrix della stagione 2021 della Formula E, attesissimo anche se abbiamo già ieri spezzato un digiuno di ben sei mesi, andiamo subito a vedere nel dettaglio il programma di questo nuovo ePrix di Diriyah 2, che come abbiamo accennato prima, sarà una gara in notturna. Facendo i conti pure con il fuso orario tra Italia e Arabia Saudita, ricordiamo subito che la gara vera e propria vedrà la partenza in programma alle ore 18.03 italiane: in quel momento prenderanno il via i soliti 45 minuti di corsa più un giro, prima che venga esposta la bandiera a scacchi per consacrare il vicitore odierno. Non ci resta dunque che attendere, perché questa sera la Formula E sarà ancora di scena in Arabia Saudita per completare una doppia tappa particolarmente significativa, anche perché questo è naturalmente uno dei Paesi per eccellenza produttori di petrolio, ma ha comunque investito anche sul campionato delle auto elettriche, futuro della mobilità mondiale.



