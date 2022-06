Diretta Formula E/ ePrix Giacarta 2022 streaming video tv: tappa in Indonesia!

DIRETTA FORMULA E ePRIX GIACARTA 2022: SI RIPARTE DALL’INDONESIA!

La diretta della Formula E fa tappa in Indonesia: sabato 4 giugno scatta infatti l’ePrix Giacarta 2022, il sesto appuntamento stagionale che però rappresenta in realtà la gara numero 9, perché come sappiamo ci sono state tre tappe con corsa doppia. Questa invece sarà singola: la gara partirà alle ore 10:00 della nostra mattinata (salvo variazioni) e come sempre la durata sarà di 45 minuti, con la possibilità di aggiungerne fino a un massimo di 10 qualora sia previsto l’ingresso in pista della Safety Car.

Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2022: ha vinto Nyck De Vries! Vandoorne resta leader

Regole diverse rispetto alla Formula 1, del resto questo è il campionato delle macchine elettriche e conta molto anche la potenza, che può essere aumentata; l’ultimo appuntamento con la diretta di Formula E lo abbiamo avuto a Berlino tre settimane fa, Edoardo Mortara ha sostanzialmente dominato ma gara-2 l’ha vinta Nyck De Vries, campione del mondo in carica che deve ancora risalire la corrente. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Formula E per l’ePrix Giacarta 2022, tra poco si comincerà a correre…

DIRETTA/ Formula E ePrix Berlino 2022: Mortara ha vinto, sul podio Vandoorne e Vergne

DIRETTA FORMULA E ePRIX GIACARTA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Giacarta 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Canale 20, naturalmente tasto numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Monaco 2022: Vandoorne ha vinto, Evans e Vergne sul podio!

DIRETTA FORMULA E ePRIX GIACARTA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Formula E per l’ePrix Giacarta 2022 dobbiamo anche riferire quale sia la situazione di classifica: Stoffel Vandoorne ha trovato ritmo nelle ultime tappe e con tre podi consecutivi (vittoria a Montecarlo) ha confermato la sua leadership e 12 punti di vantaggio sul già citato Mortara, primo e secondo a Berlino e dunque capace di avvicinarsi e soprattutto scavalcare alcuni dei principali concorrenti, da Jean-Eric Vergne a Mitch Evans che dopo i due trionfi a Roma non si è più ripetuto.

Se Vergne ha comunque 16 punti da recuperare al leader Vandoorne, gli altri sono più staccati; lo stesso De Vries al momento si trova 46 lunghezze sotto la possibilità di replicare il titolo mondiale ottenuto nell’ultimo campionato, ancora più emblematico il caso di Pascal Wehrlein la cui vittoria in Messico è stata di fatto una goccia nel deserto, infatti ha solo 51 punti che sono frutti di piazzamenti mediocri. Vedremo allora cosa succederà tra poco, la diretta di Formula E per l’ePrix Giacarta 2022 è davvero dietro l’angolo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA